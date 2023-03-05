{ 5 марта 2023 }

Слишком вертикальный для нынешнего президента

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  

Американцы надумали отменить ТикТок: законопроект одобрен в комитете по иностранным делам, теперь дело за палатой представителей и людьми, показывающими Байдену, где ставить крестик. Далеко не факт, что инициатива пройдет, но очень символично, что в оплоте статуи свободы легко готовы забанить сверхпопулярное явление просто потому, что оно китайской природы.

При нынешнем темпе углубления раскола, честно говоря, больше верится, что первым в бан уйдет не ТикТок, а Твиттер. Правящая шайка хорошо помнит, какой силой обладает этот лаконичный убивец американских президентов, и может на всякий случай обезопаситься.

После этого аналитики поднимут США еще на несколько строк в рейтинге свободы слова, а Россию, с упоением подростка всосанную в десна Ютуба, еще сильнее понизят. Для этого, возможно, придется даже придумать и сделать еще несколько стран, но уж с чем-чем, а с этим в Вашингтоне всегда справляются с горочкой.

НЕВМИНКУЛЬТ


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