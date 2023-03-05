Манхэттенский музей «Метрополитен» начал чудить

Манхэттенский музей «Метрополитен» автор любил и любит. Бывал там часто, пока в Соединённые Штаты ездил, исходил вдоль и поперёк, что более чем немало, с учётом его этажности и протяжённости залов и коридоров. К слову, прославленный фильмом «Ночь в музее», который у нас частенько по телевизору крутят, Музей естествознания, расположенный ровно напротив, на другой стороне Центрального парка, исходил точно также. Ну, тут уж ничего не поделаешь: в любом крупном городе, где бывал, первым делом бродил по музеям, паркам и книжным магазинам, не забывая про зоопарки, ботанические сады и аквариумы с океанариумами. Как в детстве мама с папой к ним приучили, так эта привычка и въелась. А вот по части изящных искусств: оперетта и мюзикл — это его, а опера и балет нет, хоть тресни. Ну и в детстве, конечно, любил до одури цирк, тем более, что не раз бывал за кулисами и даже лет в пять удостоился беседы с Никулиным. Но это уже совсем другая история…

Так вот, когда дирекция почтенного и в высшей мере уважаемого «Метрополитена» начала чудить по части объявления всех и всяческих российских художников украинскими, присоединившись к идиотской компании, в которой теперь по уши — не отмыться, вляпались и европейские музеи с политиками вместе (точнее, по прямому заказу этих политиков, которые, как ни крути, входят в попечительские советы всех этих музеев, так что от них зависит и переназначение их дирекции, и бюджетирование, и налоговые льготы), автору поначалу взгрустнулось и подумалось о бренности этого мира, его несовершенстве и о том, как мало в нём стоят репутация и обыкновенная человеческая порядочность. А потом отпустило. И вовсе не потому, что действие непременно должно быть равно противодействию и мы теперь им их же методами отомстим. Совсем нет! Когда на тебя обезьяна с ветки благим матом орёт, визжит, плюётся и помётом кидается, в высшей мере странно отвечать ей тем же.

Напротив! Человек на то и человек, чтобы не подражать дикому невоспитанному животному в его кривляньях. Хотят американцы неприменно, чтобы Айвазовский, который у них поначалу тоже стал украинским художником, превратился в одночасье в художника армянского — пускай. Наверное, местное армянское лобби кипеш подняло. Но отчего российский грек Куинджи так и продолжает быть украинцем, ему не понять. Что называется, до таких изысканных нюансов межнациональных отношений не дорос. Наверное, греческое лобби в Нью-Йорке не такое влиятельное, как армянское и украинское. Хотя иногда так и подмывает похулиганить, припомнив назло американцам, кто они все такие — были, есть и будут. Дивная получится картина! С ирландским сенатором Кеннеди, еврейским госсекретарём Блинкеном, тамильской вице-президентом Харрис из семейки бывших крупных работорговцев… Наверное, им бы такое понравилось!