{ 8 июня 2021 }

Дерипаска считает, что у нынешнего правительства есть 10 лет

Рубрики: [Telegram]  
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Олег Дерипаска считает, что у нынешнего правительства есть 10 лет стабильности. И желательно их не проспать, а таки улучшить качество жизни россиян и вложиться в инфраструктуру в регионах.

Во время ПМЭФ Дерипаска снова взял на себя неблагодарную, но нужную роль — человека, прочитавшего и с завидной настойчивостью напоминающего партнёру об условиях договора. Речь идёт об общественном договоре, который россияне заключили с властью, одобрив поправки в Конституцию.

Промышленник считает, что тем самым люди дали правительству минимум 10 лет стабильности (год из которых уже прошёл). И со стороны правительства было бы недурно исполнить свою часть обязательств. А именно обеспечить повышение уровня жизни людей. Причём у промышленника есть не неожиданный ответ, как этого достичь, — через экономический рост в регионах.

Дерипаска знает и то, как обеспечить его. У него есть ряд конкретных предложений, которые он озвучивает не реже, чем напоминание об общественном договоре и претензии к ЦБ. Если коротко, то это набор из развития транспортно-логистической инфраструктуры, строительства качественного жилья в регионах, создания эффективного долгового рынка (привет ЦБ) и особого внимания к обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

Можно запускать часы Дерипаски по примеру часов Судного дня. Если вторые зависли на 100 секундах до конца света, то у российской власти есть ещё 9 лет на то, чтобы честно поработать.  

Методичка


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