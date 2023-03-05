Легко вырвать из контекста, когда контекста просто нет

Минкульт отказался ввозить западное кино через Белоруссию, заявив, что прокат без лицензии ограничивает права зарубежных правообладателей. Это официальный ответ на запрос со стороны Совета Федерации.

Если вам вдруг показалось, что вместо всех этих слов вы сейчас прочитали абзац целиком из матов, то, кажется, мы поняли друг друга.

За пределами же мата остается одно-единственное объяснение: Минкульт на самом деле подталкивает законодательную власть к скорейшему принятию четких законов, согласно которым, прокат без лицензии будет юридически обоснованным. Министерство, дескать, как власть исполнительная — может играть только по правилам, и кто виноват, что их до сих пор не утвердили?

Но даже в этом (отнюдь необязательном) случае возникает вопрос: а точно нельзя свою позицию преподносить поаккуратнее? Чтобы у людей не складывалось впечатление, будто Минкульт куда больше заботят права западных игроков, а не российских, чьи права западные правообладатели завернули в рулоны и пустили по назначению.

Да, всегда можно сказать, что кто-то сгустил краски, а слова вырваны из контекста. Но и правда ведь легко вырвать из контекста, когда у ведомства со своим контекстом откровенно негусто. А уж для этого-то никаких новых законов принимать не нужно — достаточно самим определиться и вслух об этом заявить.