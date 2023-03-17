Смотришь на карты раздела России, которые так любят рисовать американские политологи, отставные военные эксперты, студенты-старшекурсники Джорджтаунского университета и сотрудники Госдепартамента, которые занимаются Восточной Европой и постсоветским пространством, сравниваешь их с точно такими же их картографическими экспериментами по части Китая, Индии, Пакистана, Ирака, Ирана, Турции и вообще всего на свете, достаточно крупного, чтобы его можно было разделить, и веселиться, в отличие от того, как делает по этому поводу чёртова туча отечественных политиков, политологов, силовиков и журналистов совершенно не хочется. Поскольку шутки-шутками, но для американцев это серьёзно.

Соединённые Штаты похоронили за свою историю не одну большую империю, раскололи не одно государство средних или даже небольших размеров (Югославия и Чехословакия тому отличные примеры) и тут совершенно неуместны шапкозакидательские патриотические настроения, типа «мы русские, с нами Б-г» или столь любезные высокому начальству и окормляюшему его клиру духовность, сакральность, державность и народность, сказки про «русский мир», «православный мир» и прочее имперское. Ну, или про «братские народы, живущие в единой семье». Они Российскую империю и Советский Союз не спасли и если что, нашу страну тоже не выручат. Хотя в мирные времена звучат успокоительно и даже круто. Только времена те закончились и мира теперь долго не будет.

Автора многие его друзья и немалая часть людей, невесть зачем следящих за его скромными рассуждениями, упрекают в отсутствии оптимизма и неверии в то, что всё само собой обустроится, фортуна вывезет и мы, как в истории всегда было, всё преодолеем и всех победим просто потому, что иначе и быть не может. Но он-то превосходно понимает, что может и было, причём не один раз. А насчёт братских (вариант — славянских) народов, русского или православного мира или какого угодно прочего единства, в том числе стран социализма, которое столь мило сердцам ортодоксальных пенсионеров, так и не осознавших до конца, что КПСС больше нет и Советского Союза тоже нет, а страны СЭВ и «Варшавского договора» по большей части теперь наши лютые враги — вообще хватит заморачиваться.

Непонимание того, как устроено человеческое общество, имитация управленческой и организационной деятельности во всех сферах вместо самой этой деятельности под глобальный распил каких угодно бюджетов, которых на всех, желающих их освоить, у нас вечно не хватает, при отсутствии внятных результатов, помимо наращивания российского списка Forbes сверх всякой меры, есть прямой путь к тому, чтобы похоронить страну, которую американское начальство вполне резонно полагает готовой развалиться по образу и подобию Советского Союза. После чего оно сможет заняться Китаем, Ираном и другими интересными для него объектами. Причём в этом американцы не первые — англичане точно также столетиями действовали. Все нужные для этого механизмы отработаны и действуют как часы. По Украине видно.

Ну, коли ты такой умный, скажи, что делать?! — спрашивают его периодически люди, искренне желающие государству, стране и её населению, состоящему из многих народов, добра, некоторые из которых занимают весьма высокие посты. И автор им это честно говорит, иногда в мелких деталях и подробностях. Однако пока что не заметил ни у кого из них ни малейшего желания этим рекомендациям следовать, поскольку предполагают они крайнее перенапряжение всех руководящих организмов по части внедрения в них трудолюбия, отсутствия воровских инстинктов и корыстолюбия как такового, командную работу, личную ответственность за результаты какой угодно работы на всех уровнях и прочих качеств, которых ни у кого из них нет и быть не может. Ну, пока терпят, не закопали — и то хлеб…