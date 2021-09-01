Клип Моргенштерна под памятником Канту?

В Калининградской области расширят программу рибейтов (вплоть до клипов и рекламы!). И построят новый кинопавильон.

Новыми планами поделились власти самого западного региона страны на Креативной неделе. Калининградская область, благодаря своей визуальной аутентичности, предсказуемо была в числе пробников кинорибейта еще в 2016, а теперь решила распахнуть свои красоты еще и для съемок менее солидного формата: музыкальных клипов, анимационных роликов и рекламы.

Правда, тут же уточнили, что речь все-таки о значимых роликах — оплачивать ТикТок-вакханалию в регионе точно не намерены и рассчитывают привлечь именно серьезные бренды и имена. Для этого придется законодательно попыхтеть или поступить проще, создав специальную комиссию, ведь иначе так легко запутаться в современном мире, где звезды ТикТок и дутые рэперы сами стали сверхпопулярными брендами.

Хочется верить, все-таки не для них строится новый кинопавильон ценой в 250 млн рублей, который надеются запустить к 2024. Ожидается даже открытое пространство: с улицами, трамваем и навесными сменными фасадами. Последнее, впрочем, вызывает вопросы. Калининград и манит-то своими улицами, на киноязыке обозначающими Европу в черте России. Точно есть смысл дублировать это в павильоне, если искусственный мини-Калининград за 250 млн можно было легко построить и в Подмосковье?

А вот как именно универсальное, многофункциональное дополнение к живому Калининграду — павильон, несомненно, будет здорово востребован: и в кино, и в клипах, и в рекламе.