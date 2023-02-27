{ 27 февраля 2023 }

КПРФ заявили о готовности принять участие в президентской кампании 2024 года

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

В КПРФ заявили о готовности принять участие в президентской кампании 2024 года. Более того, по словам замглавы партии Юрий Афонина, коммунисты даже определились с претендентом на выдвижение: «Конечно, лидер партии у нас кандидатура номер один».

Слова правой руки Зюганова не лишены льстивой учтивости к патрону, однако вряд ли могут восприниматься как окончательное решение партии. Да, Зюганов зачастую сам становится во главе партийного списка, но и в этой практике были исключения — в 2004 и 2018 годах партия выставляла других кандидатов. Не исключено, что коммунисты повторят ход и выставят альтернативного кандидата на выборах. Но решаться этот вопрос будет, без сомнения, при непосредственном участии «красного патриарха».

Вероятно, что Зюганов захочет сохранить влияние на партию, выбрав человека из своего ближнего круга. Фамилия Афонина как помощника Зюганова и главного по партийным кадрам звучит чаще всего. Однако претендентов много и близость к Зюганову сама по себе еще ничего не гарантирует. Сам Афонин явно понимает ситуацию, а потому и не стремится бежать впереди паровоза, пытаясь через свою лояльность упрочить свои позиции в гонке.

Мейстер


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