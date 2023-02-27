The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в ФБР и Министерстве энергетики США, которое курирует сеть американских национальных биолабораторий, утверждает что причиной пандемии коронавируса стала утечка в одной лабораторий Китая. Напомним, что Трамп заявлял об искусственном происхождении вируса еще в 2020 году и тогда американские силовики, игравшие во время выборов на стороне демократов, заклеймили его неучем и китаяфобом.

Приход Байдена должен был положить конец развязанной Трампом американо-китайской торговой войне (по крайней мере демократы это прямо обещали тому американскому бизнес, который ориентирован на взаимовыгодную торговлю с Поднебесной). Однако практика показывает, что кто бы ни сидел в Белом Доме, он будет стремиться ограничить развитие тех стран, которых в США считают угрозой своей гегемонии. Введенные уже при Байдане санкции в отношении китайского высокотехнологичного сектора и визит Пелоси на Тайвань только подлили масла в огонь противостояния.

Что Трампу, что Байдену в общем-то плевать откуда на самом деле взялся коронавирус: возник ли он естественным путем или «сбежал» из китайской (американской, украинской или какой-либо еще) лаборатории. Нужны формальные поводы для ввода новых незаконных рестрикций в отношении Поднебесной. И нет никаких сомнений, что американские «расследователи» (как силовики, так и «независимые» журналисты) придут ровно к тому выводу, который в данный момент нужен Вашингтону.