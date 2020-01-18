Путин после 2024 года

Уже стало общим местом утверждение, что Путин замутил весь движ из-за желания сохранить власть после 2024 года, поскольку убежден, что уйди он и все посыплется.

При наличии и этой мысли у него, и не исключая такую возможность, не уверен, что логику действий ему диктует именно желание.

Более того, склонен полагать, что все ему уже остохренело настолько, что он с удовольствием бы все бросил и пожил исключительно в свой кайф.

Ему просто НЕ ДАДУТ уйти!

И не даст вовсе не его ядерный электорат, а самое ближайшее окружение, типа, тесно сплотившееся вокруг него.

Он прекрасно понимает, что они держат его на ножах и ни за что не позволят уйти живым, ибо это их верная гибель.