Китай и СВО

США очень сильно озаботились тем, что Китай, возможно, уже поставляет некоторые виды оружия России, или же серьёзно над этим думает и готовится. И как мне кажется, западные политики озабочены этим вопросом совершенно обоснованно

Китай недавно выдвинул свой мирный план по Украине, который заведомо был обречён на провал. Собственно, наверное, и цель была именно такая. Несмотря на то, что план содержал несколько неприемлемых для России пунктов, для коллективного запада там было куда больше неприятного. Собственно, по поводу этого плана, западные лидеры уже высказались, в том числе и Джо Байден, который этот план резко отверг.

Данный план — некий дипломатический ритуал, возможно перед тем, как Китай перейдёт к более активным действиям в этом конфликте России и запада. На самом деле, у Китая и нет другого выхода. Это противостояние для него почти так же экзистенциально, как и для России и китайские политики прекрасно это понимают.

Говорят, что Китай всегда себе на уме и думает только о своей выгоде. Отчасти это так, но сейчас так получилось, что выгода Китая именно в том, чтобы быть на стороне России. Конечно, Россия в конфликте не проиграет, это исключено, но в Китае все равно волнуются, потому что в противном случае, следующей целью запада станет именно Китай. У которого, к тому же, уже не будет такого сильного союзника, как Россия.

Ядерные потенциалы Китая и США до сих пор не сопоставимы и Китай точно так же обложен военной инфраструктурой США, как и Россия. Возможно, даже больше. Конечно, у Китая самая крупная и хорошо вооружённая конвенциональная армия, но надо понимать, что в случае конфликта против Китая выступят не только США, но и Япония, Австралия и целый ряд других стран.

Так что тут вполне возможно достижение паритета, а сдерживающего ядерного фактора у Китая пока нет. Или, по крайней мере, он достаточно слаб.

Самой горячей в регионе является Тайвань, который является самой настоящей пороховой бочкой и главным фактором давления запада на Китай. Кроме того, запад никак не может смириться с потерей Гонконга. Но самое главное неприятие вызывает растущая экономическая мощь Китая…