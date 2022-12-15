Удивительное на первый взгляд сообщение новостных ресурсов о том, что Пентагон передал сирийским курдам 155-миллиметровые гаубицы «777», которые в просторечии журналисты называют «три топора», на самом деле вполне закономерно и легко объяснимо. Да, Турция — союзник Соединённых Штатов по НАТО, а любое переданное им оружие и военную технику курды используют именно против турок, причём крупнокалиберные орудия представляют собой серьёзную угрозу не только для турецкой армии, но и для их укрепрайонов и населённых пунктов на территории самой Турецкой республики. Ну и что с того? Анкара по этому поводу очередной протест напишет? Обижаться на это туркам также бессмысленно, как нам на обстрелы украинцами Донецка или Запорожской АЭС с использованием тяжёлой западной техники, которая им любезно предоставляется всеми НАТОвцами и большей частью союзников США, не входящих в НАТО.

Подумаешь, союзник! Видали американцы в гробу всех своих союзников без исключения. По Европе, Японии и Южной Корее видно. Не хватало им ещё об их безопасности думать! То есть формально все слова на эту тему многократно политиками, военными и дипломатами сказаны, во всех бумагах записаны и многие в них до сих пор верят. Ну, люди вообще чёрт знает во что готовы верить. Но на самом деле… Так что, член НАТО Турция или нет — кому какое до этого в Вашингтоне дело?! Курды им в Сирии нужны? Нужны. Не на кого им там больше опереться. На исламистов пытались, но на них где сядешь, там и слезешь: никакой боевик из «Аль-Каиды» или «Исламского государства», сколько денег и оружия ему ни давай, не откажется от удовольствия американцев взорвать, прирезать или пристрелить. Проверено на большом ближневосточном опыте. А уж с того момента, как их талибы, с которыми они долго и упорно вели переговоры, из Афганистана выбросили, на потеху всему миру…

Что до турок, они им против Асада полезны и против нас и иранцев тоже вполне хороши, только проблема в том, что при всех между нами и ими разногласиях, Эрдоган, Путин и Хаменеи умудрились найти возможность договариваться по каким угодно вопросам, включая соперничество в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, в Закавказье и Средней Азии. Плюс мы ещё С-400 туркам поставляем и по многим другим направлениям с ними сотрудничаем… Так что иметь в регионе силу, которая может играть роль значимого будоражащего фактора в отношении такого излишне самостоятельного союзника, как Турция, для американцев сам Б-г велел. Впрочем, курды им и против Ирана полезны и они их в этом качестве используют, и против Асада, и против официального Багдада… Разделяй и властвуй — не нами придумано. Ну и наконец: фактор Эрдогана, которого в Вашингтоне «любят» примерно также, как Путина. У него выборы на носу и всё, что ему может повредить, США сделают. Хотя бы с помощью курдов…