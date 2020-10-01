Армения как военный и политический союзник России

Азербайджан подчеркнуто лоялен России последнюю четверть века. Покойный Гейдар Алиев много для этого постарался, а его сын остается верным политике отца.

Армения — привела в власти премьер-министра Пашиняна, откровенно России нелояльного, если не сказать больше. Страна набита враждебными России НКО. В Ереване находится — второе по количеству сотрудников американское посольство.

При этом на территории Армении дислоцирована 102-я российская военная база в Гюмри. 4000 наших военных, являются «страховым полисом» Армении от любого нападения. Раньше в Армении периодически звучали требования российскую базу вывести. Ведь база — это атрибут российской имперской политики, а европейский выбор требует совсем других атрибутов.

Новая война в Карабахе европейский выбор Армении поставила под вопрос. Только не понятно, зачем эта головная боль России в принципе?

Странно, но ответ нам попыталась подсказать Турция, которая начала свою игру в Заказвказье, изо всех сил демонстрируя безоговорочную поддержку Азербайджану.

Пропагандистские усилия со стороны Анкары прилагаются огромные. Эрдоган делает воинственные заявления, глава турецкого МИДа говорит о том, что Азербайджан и Турция это один народ и турецкая армия готова помочь своим братьям. Социальные сети полны турецких ботов, которые постят тонны патриотических картинок, которые должны демонстрировать готовность Турции воссоздать Османскую империю.

Ставка явно делается на то, что Россия не потерпит явного вмешательства Турции в зону своих жизненных интересов и решительно порвет с Азербайджаном, который решил сменить «куратора».

Армения в свою очередь, градус военной истерии так же подымает на максимальный уровень. Неподтвержденные новости о сирийских боевиках и атаках турецких F-16 должны подтолкнуть Москву к активным действиям на стороне одного из участников конфликта.

Только смысла в этом никакого нет.

Армения не вела и не ведет себя как военный и политический союзник России. Более того, буквально накануне военных действий, на территории Армении было прекращено вещание российских телеканалов. Мелочь вроде бы. Но все равно — неприятно.

Россия никому и ничем не обязана. В Закавказье — точно. С конца 80-х мы там получили плевков и оскорблений лет на сто вперед.

Доброе отношение Москвы теперь должно иметь свою цену.

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