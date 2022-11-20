Сейчас из многих источников идет информация, что западные «хозяева» склоняют Владимира Зеленского к миру, но тот упирается. В официальной риторике — ничего нового, «Россия должна полностью уйти из Украины», но многие западные СМИ, со ссылкой на своих инсайдеров, сообщают, что именно для этого на Украину ездил Джон Салливан, да и Риши Сунак вчера говорил с Зеленским именно об этом, а вовсе не о том, что Великобритания и дальше будет продолжать поддерживать Украину, без оглядки на свое собственное экономическое положение

Говорят, что Зеленского склоняют не просто к переговорам, но и к территориальным уступкам. Мол, нужно согласиться с тем, что Крым является российским, а возможно отказаться и от Донбасса.

И если честно — я верю, что нечто подобное происходит. Западу все сложнее поддерживать Украину, которая буквально высасывает из него соки. Огромные денежные вливания, которые странным образом растворяются в черной дыре под названием Украина, поставки вооружений, истощающие собственные арсеналы настолько, что необходимо запускать военно-промышленный комплекс, что сейчас является проблемой из-за энергетического и экономического кризиса. Да и тактические успехи ВСУ не особо убеждают тех специалистов, которые хорошо разбираются в военном деле. Это у политиков и журналистов эйфория, а серьезные военные понимают, что стратегически положение Украины не очень хорошее.

Все это может подталкивать коллективный Запад к тому, чтобы склонить Зеленского к началу переговоров.

И Зеленский не сможет долго отпираться. В конце концов, несговорчивого гетмана можно достаточно быстро поменять на сговорчивого, да еще с прекрасным информационным эффектом. Мол, ликвидируют Зеленского «московские диверсанты», или же ракета — слепят из него икону, некий символ борьбы. Утилизировать с прибылью на Западе умеют.

А теперь самый главный вопрос — как России относиться ко всем этим намекам на мир и что делать, если Зеленский на самом деле пойдет на переговоры?..