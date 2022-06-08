Турция продолжает гнуть свою линию

В конце апреля группу «Воскресение» покидает Андрей Сапунов – гитарист, басист, певец, композитор, принимавший участие в записи всех альбомов и всех концертах, начиная с 1979 года. По словам музыканта, причины для ухода копились долго, и ситуация вокруг выступления [Читать...]

Популярный французский электронный дуэт дал добро компаниям Bandai и японской фирме SH Figuarts на выпуск фигурок, имитирующих сценические костюмы музыкантов. Как сообщает NME, фигурки Daft Punk выполнены с огромным вниманием к деталям, к тому же их можно будет [Читать...]

Турция каждый день повышает ставки. Глава турецкого МИДа заявил, о том, что «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя». Российский МИД ничего внятного сказать не может, потому что ничего внятного не в [Читать...]

Турция начала военную операцию в Ираке, против боевиков Рабочей партии Курдистана, с которой воюет уже несколько десятилетий. Не в первый, между прочим, раз. Танки, самолёты, мотопехота, артиллерия… Всё по-взрослому. Тем более, что речь идёт о второй по численности [Читать...]

Украина официально признала и подтвердила применение (пока что в разведывательных целях турецких беспилотников «Байрактар». Первое, что об этом стоит знать – «Байрактары» производит зять турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. А второе – все успешные применения «Байрактаров» происходили исключительно [Читать...]