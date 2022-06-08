{ 8 июня 2022 }

Турция продолжает гнуть свою линию

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Турция продолжает гнуть свою линию относительно переговоров со Швецией и Финляндией по вопросу их стремления в НАТО, и не поступается позициями ни на йоту, иногда подкидывая совсем уж хамские выходки типа пожелания отставки министра обороны Швеции.

Что тут можно сказать? Турция, конечно, старый враг России, но здесь и сейчас делает весьма полезное дело, ставя под вопрос принципы функцонирования НАТО. Указать им на место некому, потому что, как уже отмечалось, Турция на сегодня важнейший член Альянса, с самой сильной сухопутной армией после США, а ее потеря будет означать катастрофу для НАТО. Остается подождать, кто в этих разборках окажется главным пострадавшим — бюрократия НАТО, которой турецкие амбиции обломают торжественную поступь расширения, или шведские и финские политики, которых заставят менять свои внутренние порядки по требованию ну ни разу не демократического режима Эрдогана.

Мейстер


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