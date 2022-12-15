ЗРК «Пэтриот» на Украине

Информация о том, что администрация США уже на этой неделе может объявить о передаче Украине ЗРК «Пэтриот», после чего на территории ФРГ начнётся обучение украинского личного состава для работы с этой сложной, капризной, чрезвычайно дорогой, но бешено разрекламированной военной техникой, радует. И вовсе не тем, что небо Украины будет герметично закрыто для обстрелов со стороны ВС России, о чём несомненно будет криком кричать весь украинский агитпроп, а тем, что поставлять Киеву будут именно «Пэтриоты», хорошо известные по Ближнему Востоку своей удивительной неэффективностью против не то, чтоб современных российских, но и против старых советских ракет. Те же йеменские хоуситские «Точки-У», к примеру, «Пэтриоты» накрывают, как бык овцу.

Не то, чтобы автор испытывал какое-то особое злорадство оттого, что на Украине с точки зрения защиты её воздушного пространства от ударов со стороны России с «Пэтриотами» будет над её инфраструктурой, военными объектами и политическим руководством не железобетонная крыша, а небо голубое. Отнюдь, как частенько говаривал покойный Гайдар, хотя и совершенно по другим поводам. Он, автор, просто констатирует суть проблемы, которую эти «супер-пупер» (выражение, между прочим, не абы кого, а Дональда Трампа — отставного и, не исключено, будущего президента США) системы гарантированно обеспечат Киеву. Поскольку когда у тебя нормальных ПВО нет — ну, значит их нет. К кому какие претензии? А когда вся страна знает, что они есть, а по твоим самым, что ни на есть стратегическим объектам прилетает по-крупному с завидным постоянством…

В общем-то, в такой ситуации, как явно проглядывает после того, как бюджет Пентагона, выделенный на поддержку Украины, будет максимально «эффективно» списан на «Пэтриоты» и по этой статье распилен (а он непременно будет распилен — что с ним, с бюджетом этим, ещё американское и украинское начальство должно сделать?!) единственное, что на Украине смогут сказать — так это: «Спасибо родной Америке и дорогому товарищу дедушке Байдену за наше счастливое детство». Впрочем, может быть Киеву поставят совсем другие «Пэтриоты», чем были в своё время проданы американцами Эр-Рияду — какие-нибудь сверхмодернизированные и невероятно модифицированные. И то, на что они оказались неспособны в Саудовской Аравии, они с блеском исполнят на Украине. Ну-ну. Очень будет на это любопытно посмотреть.