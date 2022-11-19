Оксана Федорова: «Пока мы с мужем решили сделать паузу»

Телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», юрист и фотомодель Оксана Федорова редко делится подробностями личной жизни. Для читателей «Нового взгляда» она сделала исключение и рассказала о самом сокровенном — о любимых детях Елизавете и Федоре. А также вспомнила о 20-летнем творческом юбилее.

— Прежде всего хотелось бы поздравить вас с юбилеем. Ведь в декабре исполняется 20 лет, как вы стали ведущей программы “Спокойной ночи, малыши! Глядя на вас, в эту цифру трудно поверить.

— Спасибо за поздравления. Недавно я как раз получила премию Тефи-kids за «Лучшую ведущую детских программ», но главное не в этом, а в том, каким я стала за весь этот период. Как сейчас помню, как Александр Викторович Митрошенков пригласил меня. Я тогда еще не участвовала ни в каких конкурсах, работала педагогом в университете МВД, где преподавала гражданское право, и никогда не думала, что смогу работать на телевидении. Надо сказать, что когда я пришла в студию, а это было 18 декабря 2002 года, то съемочная группа меня встретила не самыми теплыми взглядами, но когда художник-постановщик и оператор посмотрели в кадр, то сказали. что им картинка нравится. Конечно, это вдохновило. Честно говоря, мало кто верил, что я буду так долго представлять эту программу. За 20 лет я вела, и Форд-Боярд, и «Субботний вечер» и много других программ, но именно передача «Спокойной ночи, малыши!» во главе с моей второй творческой мамой Натальей Александровной Ситковой, научили меня главному, что легло в основе всему остальному в моей жизни: быть в кадре, правильно держаться, выходить из сложных ситуаций. Я обрела фундамент, свой определенный, собственный почерк, как в телевизионном пространстве, так и в пространстве общественном.

— Слышала, что у господина Александра Митрошенкова, как у продюсера, был какой-то замысел? Ведь после таких легенд, как тетя Валя, тетя Лина, тетя Света и тетя Таня, было сложно войти в доверие к детям.

— Да, мне кажется, что мне удалось войти в доверие к детям — это самое главное. Иначе бы я не вела программу столько лет. А насчет замысла я поняла чуть позже. Порой я чувствую себя очень странно, и не знаю как реагировать, когда ко мне подходят мужчины, на мой взгляд старше меня, и говорят: Оксана, спасибо за счастливое детство”. В этот момент я торопею и понимаю, что он (Александр Викторович Митрошенков — примечание автора) был прав. Это был его тайный замысел (смеется), чтобы эту программу смотрело больше мужчин.

— Оксана, в вашем плотном графике остаётся время на детей?

— Я — творческий человек. Мамой становлюсь вечером. Дети днем учатся, ходят на занятия, и моя святая обязанность проверить уроки, что-то объяснить, проконтролировать домашнее задание, сшить костюм и многое другое.

— Как они относятся к вашим командировкам?

— Очень скучаем друг без друга. И безусловно они понимают, что если я уезжаю в командировки, то мы с ними на связи. Я объясняю им то, чего они не понимают, и стараюсь договориться. Иными словами нужно сказать для чего, зачем я это делаю и какая от этого польза. Я ничего не скрываю, и если нужно отлучиться, то я спокойно об этом говорю.

— У вас спокойные дети? Бывают сложности в воспитании?

— Все бывает, как у всех. Вот сейчас Федору десять лет, и я немножко почувствовала облегчение. Наступило то время, когда я могу обратиться к себе. И чуть побольше уделить внимание не только детям.

— Как проводите время с детьми, когда появляется свободное время?

— Когда мы оказываемся на выходных за городом, то идем гулять. У нас много животных, мы их очень любим и всегда берем с собой собак на прогулку. Сейчас уже холодно и велосипеды отложили, а так любим ездить и на них. Потом, у нас на территории растут грибы, которые мы ищем, собираем и готовим. Дети строят шалаш, и мы стараемся максимально проводить время на природе, потому как действительно наступает сильная усталость от мегаполиса, и хочется уединиться.

— А домашние совместные хлопоты есть?

— Да, мы любим что-то готовить вместе. Дети охотно проявляют интерес, например, слепить вместе вареники, или блины и мы с ними «кулинарим». Поскольку я готовлю только на выходных, то дети всегда с утра спрашивают: “Мама, а что ты сегодня сделаешь нам на завтрак? На обед? Что испечешь? Их интерес вырастает в помощь и совместное кухонное времяпровождение.

— После завтрака — отдых?

— Смотря у кого (смеётся). Каждую субботу и воскресенье в десять утра они с папой идут в спортзал. За спорт отвечает папа, а он весьма строго к этому относится.

В это время я делегирую ему заботу о детях. Они порой пыхтят, но уже привыкли, что без спорта никуда. Для мужчины важно, чтобы дети себя преодолевали и к чему-то стремились. Он их этому учит.

— Когда они пыхтят, материнское сердце не трепещит?

— Нет, не жалко, Пусть работают (смеется).

— Вас муж тоже берет с собой на тренировки?

— Меня? Муж видит, как я устаю, и жалеет, и он знает, что на выходных я отдыхаю. На спортивные занятия, где есть какая-то активность, хожу в течении недели. Но эти два дня, два священных выходных, я высыпаюсь и что-то делаю с детьми.

— У детей активные выходные. Спорт в обязательном порядке. Может ещё что?

— Угадали. После спорта у нас дополнительные занятия с репетиторами: английский зык, маматематика. И только во второй половине дня деткам даём отдохнуть.

— Вы говорите так, будто целиком и полностью растворяетесь в детях. А помните свою жизнь без них? Насколько сильно она отличалась от нынешней?

— Есть жизнь до, а есть — после. Это совершенно разные жизни. Но я очень люблю своих детей и понимаю, что без них мое качество жизни было бы иным, и также они понимают, что они настолько были желанны, когда пришли в этот мир, что у нас взаимнообратная связь.

— Оксана, из года в год, в прессе муссируются слухи, что вы ждёте третьего ребенка. Как вы к этому относитесь?

— Это только за этот год мне приписывали три раза беременность, а за те годы и того больше. Ну я не знаю как сказать, что сказать: кому что привидится. Может где-то эта тема витает в атмосфере, но пока мы с мужем сделаем паузу. (Смеётся)

— Близятся новогодние праздники. Вкусная еда, подарки от дедушки Мороза. Артисты ведь тоже не проходят мимо. Если появляется лишний килограмм, то сильно расстраиваетесь?

— Я? Да, что вы! Конечно, нет. Как появится, так и уйдет. Чего и всем желаю, просто наслаждаться жизнью в дозволенных рамках.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

фото автора.