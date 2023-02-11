Украинство — это одежда

Снова достается бедолаге-Дега, столь близоруко не рассмотревшему украинства, когда его еще не было. Еще прошлой весной англичане нагадили под его картиной новой подписью, заменив русскую танцовщицу на украинскую, а теперь флешмоб решили поддержать американцы.

Но получилось, как у них водится, на редкость топорно. Русскую танцовщицу они заменили на «Танцовщицу в украинском наряде», даже не понимая, что тем самым на весь мир заявили: «украинство — это всего лишь один из нарядов на русском человеке».

Представлять, на каких оборотах в могиле крутится художник, чье полотно стало жертвой сиюминутной конъюнктуры — даже не хочется.