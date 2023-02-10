Покорение Манюней пространства находится уже где-то около переименования в Нью-Москву. Сериал запустят теперь на телеканале «Солнце» (а мы на него такие надежды возлагали), а тем временем начинают делать еще и мультик, и странно, что ни слова еще не сказано о сразу нескольких компьютерных играх, серии детского питания, памперсах и еще кучи всего, чему так подошел бы бренд «Манюня».

Что Андреасяны, купив себе рыжую игрушку, будут совать ее во все щели — сомневаться не приходилось. Но сердит-то даже не тиражирование убогой и унылой графомании Наринэ Абгарян, а полная близорукость во взгляде на будущее.

Абгарян — один из рупоров соросовской армянской ячейки, активно шумящий против России. Ну так давайте раскрутим ее рыжую куклу-пустышку и загоним в каждый экран! Чтобы потом, опираясь на опыт Масяни, уже Манюня, послушная бесцветному перу Наринэ, делила Россию на сто частей и неустанно роняла сало.

Могло уже, наверное, сложиться впечатление, что у нас тут клуб ненавистников Андреасянов, но самое забавное, что к ним вообще нет никаких предубеждений и были бы очень рады похвалить их хоть за что-то. Мы выступаем против бездумной и бесталанной гиперактивности, а что Андреасяны так часто оказываются в ее тегах — вопрос только к ним. Хотя уже, кажется, и немного повыше.