С «Диснеем» или без

Пошла гулять новость о возможном отказе «Диснея» продлевать контракты с отечественными онлайн-кинотеатрами, и уже сейчас идет подготовка к обоим вариантам развития.

На фоне возвращения некоторых игроков на российский рынок не особенно удивимся, если Disney без шума продлит контракты. Переговоры ведутся, и окончательных решений все еще нет.

Пока, однако, больше верится в неготовность студии возвращаться к игре по правилам. И ясно, что такой вариант заранее учитывался, поэтому онлайн-кинотеатры уже давно озадачены развитием и сохранением всей индустрии, производством качественного и достойного для зрителя контента. Да, уйдет весомая часть западного контента, но, во-первых, пометка Disney часто означает лишь роль прокатчика, а не продюсера, и блокирующего права на показ данного контента у нас — студия, судя по всему, не имеет. А во-вторых, в мире производится масса мультфильмов, картин и сериалов, к американскому гиганту никакого отношения не имеющих.

По сути, в случае отказа, наши онлайн-кинотеатры откроют для зрителей окно в новый мир киновселенной. Разумеется, это окно возможностей и для отечественных производителей, которые могут сейчас творить без оглядки на голливудские тренды и многих раздражавшего ориентира на странные западные метания.

Очень хочется верить, что онлайн-сервисы не ограничатся легким путем даже в случае успешных переговоров, и параллельно с показом диснеевских хитов все равно будут открывать зрителю как российские библиотеки, так и весь здоровый мировой андеграунд.