ХХ съезд КПК продемонстрировал усиление позиций Си Цзиньпиня

ХХ съезд КПК продемонстрировал не только усиление позиций Си Цзиньпиня и его группы, которая настаивает на продолжении укрепления не только экономического, но и военного потенциала Китая, при явном поражении Ху Цзиньтао и опирающегося на него проамериканского финансово-экономического блока, но и полную некомпетентность их российских симпатизантов из отечественной прозападной «партии мира», экспертные прогнозы которых провалились полностью и с треском, притом, что им это как с гуся вода. Выстроены они были по привычной для нынешней западоориентированной «экспертной» школе: берётся некий тезис, отчего-то симпатичный тому или иному лицу, пишется текст, который подтверждает его, вне всякой зависимости от того, что происходит в обсуждаемой теме на самом деле, максимально разгоняется по СМИ и сетевым ресурсам, а потом продаётся трудящимся массам и высокому начальству как аксиома, не требующая доказательств. Очень знакомо по массе примеров из свежей отечественной практики, включая Украину.

Впрочем, патриотический сегмент российских политологов и экспертов в данном случае ничем не лучше западников. Они точно также склонны полностью игнорировать реальность в пользу симпатичных им мифов, отчего начальство вечно мечется между Сциллой и Харибдой. С одной стороны у него колом в горле стоит примат несуществующего «международного права» и роли ООН, как представителя некого чисто теоретического «мирового сообщества», а отдельные представители нашей дико разбогатевшей элиты с окончательно заплывшими жиром от бесконечной трепотни мозгами несут ахинею, вроде того, что вот, были времена, когда существовало «право силы», а теперь настала эпоха «силы права». С другой у них «русский мир», «православное единство» и даже какой-то только им одним ведомый «славянский мир», плавно переходящий в «евразийство». Короче, какую последнюю книжку осилили, то и несут. Ну, и цитатами сверху лакирнуть — не из фон Хайека и Фридмена, так из Гумилёва и Ильина. Светочи, понимаешь…

Как следствие, в чисто конкретном случае нынешней российской действительности мы то слепо надеемся на Запад и невесть какую и с какого бодуна взявшуюся равноправную в него интеграцию, обижаясь, когда выясняется, что интеграция эта означает не более, чем переваривание нас теми, к кому в желудки мы интегрируемся, либо так же слепо и тупо поворачиваем на Восток, который только тем лучше Запада, что действует умнее и тоньше. Отвыкли западники за столетия доминирования от того, что к тому, кого хочешь съесть или досуха высосать, подходы надо искать. Грубо стали действовать, нахраписто, на чём сейчас и горят как свеча. Вывод один: фильтровать надо кадры — и сильно. И экспертов, прекращая слушать сказочников и мифотворцев, даже если они сами в свои сказки искренне верят. И тех, кто на всех уровнях чем-то и кем-то управляет, выжигая там под корень ворьё, жульё, блатных и аферистов, которых по всей вертикали власти до того много, что уже не очень ясно, остался там кто-нибудь путный или нет. Глядишь, тогда страна и уцелеет. Ну, а если нет — значит нет. Тоже результат.