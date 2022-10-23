Потери атаковавшей Россию в Крымскую войну коалиции составили 45 300 турок, 97 365 французов, 22 602 англичанина и 2 194 итальянца. Потери Соединённых Штатов и их союзников в Корее — 40 670 человек убитыми, плюс 9 931 человек оказались в плену или пропали без вести. Во Вьетнаме американцев с союзниками погибло более 65 тысяч и 800 человек попали в плен. В Ираке было убито 4550 военных, 3793 наёмника из ЧВК и 21 гражданский специалист. В Афганистане — 2401 военный и 3937 наёмников. Союзники США потеряли в последних двух войнах 1464 военнослужащих. Достаточно? Очевидно, нет. В связи с чем мы и имеем переброску в Румынию 4 700 американских десантников из дивизии «Кричащие орлы», готовых воевать на Украине.

Генерал Петреус насчёт того, что если там вступит в войну многонациональный воинский контингент под руководством американцев, то это «не будет означать войны против России блока НАТО» высказался более чем ясно и автор, много лет с интересом отслеживавший его военную биографию в Ираке и Афганистане, а также карьеру директора ЦРУ, стоявшего за действиями американцев в Сирии, склонен ему поверить. Точнее, отнестись к его словам несколько более серьёзно, чем к выступлениям генерала Конашенкова, при всей симпатии ко второму и неприязни к первому из них. Говоря проще, американцы намерены ударить по нам как минимум с двух направлений: из Польши и из Румынии. Что до словесной эквилибристики насчёт того, НАТО это будет или не НАТО, оставим её в стороне.

Закидоны такого рода могут быть интересны кому угодно: юристам, политикам или военным историкам, которые будут вести подсчёты потерь, писать энциклопедии и дискутировать на конференциях, посвящённых нынешним событиям, которые однозначно представляют собой Третью мировую войну — если, конечно, будет кому и насчёт чего их вести, что неведомо, учитывая, что она вот-вот может перейти в ядерную фазу, а что будет с планетой потом знает один Г-сподь Б-г (да и он вряд ли). Одно ясно. Кто бы не влез в наши с Украиной или какие угодно другие разборки на территории бывшего СССР, их всех надо уничтожать каким угодно способом, будь то «Кричащие орлы», «Писающие койоты» или «Молчаливые кабаны». Не до Винни-Пуха и его друзей. Даже Пятачка с Осликом больше не жалко.