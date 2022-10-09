{ 9 октября 2022 }

Нужно ли отвечать за безопасность Саудовской Аравии и Эмиратов

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Из забавного. В американской элите всё громче раздаются голоса, требующие перестать «отвечать за безопасность» Саудовской Аравии и Эмиратов, коль скоро они отказались затопить рынок дешёвой нефтью под промежуточные выборы в Соединённых Штатах, а напротив, приняли вместе со всеми остальными странами, входящими в соглашение «ОПЕК +» решение о сокращении производства, что стабилизирует цены нефтяного рынка на комфортном для производителей нефти, а не для американской Демократической партии уровне. «Пускай идут за безопасностью к Путину, раз они с ним, а не с Байденом насчёт объёмов нефти, выбрасываемых на мировой рынок координируются», — отличное предложение, от которого Путин и его арабские визави вряд ли откажутся! Стоит попробовать.

Во-первых, Путину и России, как игроку международного класса, они доверяют на порядок больше, чем американцам. Тех они просто перестали понимать. Лекции о правах человека были хороши только у нас в 90-е, когда отечественное население и начальство следило, как завороженное, за всеми телодвижениями и словами западного истеблишмента и их по мере сил повторяло. Других таких дураков в мире не нашлось и арабы, по крайней мере из тех, кто у них принимал и принимает решения, в эти игры играть отказались категорически, а наивных представителей прогрессивной студенческой молодёжи, которые у них попытались в Арабскую весну повыёживаться со знакомым до боли лозунгом «Мы здесь власть», перебили и пересажали — кто, конечно, не успел уехать на Запад и там осесть.

Израильтяне, по своей вечной привычке косить под американцев, этими настроениями прониклись и никуда от Соединённых Штатов не денутся, но это их проблемы. Если Израиль дошёл до такого состояния убожества своего политического истеблишмента, что там у премьера даже школьного аттестата нет, чего ещё от них хотеть! Хотя Путин и с Израилем поддерживает нормальные отношения. И с Ираном. И с Турцией. И с заливниками. И с Египтом и Алжиром. И в Сирии свергнуть Асада не дал. Понятно, что арабы могут на него положиться — он свои обязательства выполняет, никого не пытается свергнуть и не заставляет никого в мире жить как в России. А если Россия теперь не похожа на Советский Союз, чего её бояться?

Более того, коль скоро он придерживается позитивного нейтралитета и общается не только с самими арабами, но и со всеми их соседями в высшей мере толково и конструктивно, учитывая проблемы и озабоченности каждого, и в меру сил стараясь стабилизировать ситуацию в регионе, вместо того, чтобы её взрывать, как делают американцы, чего же с ним на тему безопасности не сотрудничать? Оно и много дешевле выйдет и, судя по всему, куда более эффективно. Та же Турция у России С-400 закупила и не жалуется, а она, между прочим, страна НАТО. А за кадром ещё и Китай… Не случайно «заливники» дружно к ШОС присматриваются. Рыба ищет где глубже, человек — где лучше, а арабские монархи не перед движением BLM и ЛГБТ-сообществом ответственны, а перед своими предками и своими народами. Так что шутки-шутками, но американские идеи их вряд ли напугают, зато вполне могут и вдохновить…

Евгений Сатановский


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