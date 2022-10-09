Очередные красные линии

Крупный чиновник МИДа заявил, что поставка Соединёнными Штатами на Украину дальнобойных вооружений станет «красными линиями» для России. Прочитал эту новость. Злиться даже не стал — надоело. Странные люди! Это какие, интересно, по счёту «красные линии», о которых нам заявляют? Нам, потому что с той стороны никто ни на какие заявления насчёт «красных линий» никакого внимания явно не обращает, обращать не будет и, говоря по чести, тамошняя руководящая сволочь и вся её дипломатическая челядь, с которой наш МИД ведёт диалог, как с той стенкой, имеет для этого все основания. Что до внутренней аудитории, её слова про «красные линии» дико раздражают. Но поскольку узок круг наших ответственных лиц и страшно далеки они от народа, им этого вовек не понять. И тем, кто их решения озвучивает, как делает МИД, тоже.

Высказывания такого рода хороши, когда вас боятся. Вот, сказал кто-то что-то в России про «красные линии» и как только очередную черту те, кому это сказали, пересекли — прилетело. Или бомбануло. Или где-то в третьей стране кто-то толпу американцев перебил, причём напоказ, в особо жестокой форме, чтобы демонстрации по Вашингтону забегали, требуя немедленного мира, мира любой ценой, здесь и сейчас. Или просто грохнули того, кто к пересечению обозначенной в качестве «красной линии» черты имел хоть какое-то отношение: прямое или косвенное, всё равно. А поскольку ничего этого не наблюдалось, не наблюдается и, судя по всему, наблюдаться не будет, какие проблемы? Можно и дальше развлекаться. Нас чморят, опускают и кошмарят поэтапно, последовательно и неуклонно, постепенно наращивая давление и ужесточая методы воздействия, а мы про какие-то «красные линии» разговоры разговариваем. Чудаки! А на какую именно букву алфавита — не так важно.

Беда в том, что в войну (а против нас ведётся самая настоящая война) не только действия, но и риторика не могут быть такими, как в мирное время. Иначе хана риторам настанет быстро и неизбежно. И тут про демократию, международное право, «ответственность перед всем мировым сообществом» своих начальников, крайнюю безответственность чужих и прочие любезные сердцу наших вельможных трепачей и их нукеров от дипломатии говорить не стоит. Можешь убить врага — убей его. Можешь ужаснуть его до такого состояния, чтобы он от ужаса ночами в койку писался и заснуть не мог — ужасни. А всё остальное — в пользу бедных и толку от него никакого — один вред. Не грозный львиный рык выходит, а «мяу». Не мощная угроза, а писи сиротки Хаси. На хрена?! Куда эффективнее было бы молча, без лишней болтовни пустить всё, что надо, на воздух, утопить или сбить с орбиты. Но куда там! Мы лучше про «красные линии» продолжим бесконечный трындёж…