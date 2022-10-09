{ 9 октября 2022 }

Вышел альбом King Gizzard & The Lizard Wizard

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Вышел очередной альбом King Gizzard & The Lizard Wizard. В простонародье группа известна как те самые отбитые челы, которые пилят стопятьсот альбомов в год. На деле же качество редко когда уступает количеству: австралийцы пускай и слишком активные, но в их психоделической музыке чувствуется как полная самоотдача участников, так и фирменная харизма.

Это второй за год альбом KGLW, который длится более часа. Самый короткий трек — чуть меньше семи минут. Потому ждите, что все это будет напоминать лютый джем с джазовыми отголосками и психпопом 60-х. При этом выискивать в этой музыке какое-то откровение, как это обычно происходит с релизами Black Midi, не стоит. Остроты здесь относительно мало, зато звучит все интересно — некоторые группы даже за всю дискографию не позволяют себе такого разнообразия, как Гиззарды в одном только альбоме.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. King Krule выпустит дебютный альбом в августе

    2. King Krule выпустит дебютный альбом в августе

    King Krule выпустит дебютный альбом «6 Feet Beneath The Moon» 24 августа, сообщает NME. 18-летний юноша с неожиданно глубоким голосом подписан на лейбл XL Recordings, в прошлом году King Krule попал в списки новых и многообещающих артистов многих [Читать...]


  2. Альбом Theodor Bastard «Oikoumene» вышел на виниле

    3. Альбом Theodor Bastard «Oikoumene» вышел на виниле

    Альбом группы Theodor Bastard «Oikoumene» выпустило на виниле музыкальное издательство «Мирумир». В записи этой пластинки также приняли участие культовый британский коллектив Fun-Da-Mental, зулусский хор Mighty Zulu Nation, индийский исполнитель на сароде Рампур Рани и уникальный французский певец африканского [Читать...]


  3. Вышел первый за 21 год альбом My Bloody Valentine

    4. Вышел первый за 21 год альбом My Bloody Valentine

    My Bloody Valentine выпустили новый альбом спустя 21 год после выхода последней пластинки «Loveless». Назвав свое творение «mbv», музыканты выложили его для скачивания на своем официальном сайте 2 февраля. Альбом включает в себя 9 песен и доступен для [Читать...]


  4. У ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА ВЫШЕЛ АЛЬБОМ

    5. У ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА ВЫШЕЛ АЛЬБОМ

    Вышел альбом Валерия Леонтьева “Санта-Барбара”. Артист продолжает работу над еще одной пластинкой, музыку для которой написал композитор Игорь Крутой. Как сказал продюсер Валерия Леонтьева Николай Кара, работа над диском длится уже больше года и идет крайне неспешно. Однако [Читать...]


  5. Вышел! Вышел! Вышел!

    6. Вышел! Вышел! Вышел!

    «Donda» — 10-й студийный альбом Канье Уэста, анонсированный летом 2020 года. После череды переносов и четырех живых презентаций (Вегас, две в Атланте, Чикаго) Канье внес все нужные изменения в треклист, сделав эту пластинку самым большим по продолжительности проектом [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»