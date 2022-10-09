Вышел альбом King Gizzard & The Lizard Wizard

King Krule выпустит дебютный альбом «6 Feet Beneath The Moon» 24 августа, сообщает NME. 18-летний юноша с неожиданно глубоким голосом подписан на лейбл XL Recordings, в прошлом году King Krule попал в списки новых и многообещающих артистов многих [Читать...]

Альбом группы Theodor Bastard «Oikoumene» выпустило на виниле музыкальное издательство «Мирумир». В записи этой пластинки также приняли участие культовый британский коллектив Fun-Da-Mental, зулусский хор Mighty Zulu Nation, индийский исполнитель на сароде Рампур Рани и уникальный французский певец африканского [Читать...]

My Bloody Valentine выпустили новый альбом спустя 21 год после выхода последней пластинки «Loveless». Назвав свое творение «mbv», музыканты выложили его для скачивания на своем официальном сайте 2 февраля. Альбом включает в себя 9 песен и доступен для [Читать...]

Вышел альбом Валерия Леонтьева “Санта-Барбара”. Артист продолжает работу над еще одной пластинкой, музыку для которой написал композитор Игорь Крутой. Как сказал продюсер Валерия Леонтьева Николай Кара, работа над диском длится уже больше года и идет крайне неспешно. Однако [Читать...]

«Donda» — 10-й студийный альбом Канье Уэста, анонсированный летом 2020 года. После череды переносов и четырех живых презентаций (Вегас, две в Атланте, Чикаго) Канье внес все нужные изменения в треклист, сделав эту пластинку самым большим по продолжительности проектом [Читать...]