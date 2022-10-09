Вышел альбом King Gizzard & The Lizard Wizard

Вышел очередной альбом King Gizzard & The Lizard Wizard. В простонародье группа известна как те самые отбитые челы, которые пилят стопятьсот альбомов в год. На деле же качество редко когда уступает количеству: австралийцы пускай и слишком активные, но в их психоделической музыке чувствуется как полная самоотдача участников, так и фирменная харизма.
Это второй за год альбом KGLW, который длится более часа. Самый короткий трек — чуть меньше семи минут. Потому ждите, что все это будет напоминать лютый джем с джазовыми отголосками и психпопом 60-х. При этом выискивать в этой музыке какое-то откровение, как это обычно происходит с релизами Black Midi, не стоит. Остроты здесь относительно мало, зато звучит все интересно — некоторые группы даже за всю дискографию не позволяют себе такого разнообразия, как Гиззарды в одном только альбоме.