Тут пришла удивительная новость о том, что Казахстан заблокировал почти 22 миллиона долларов на счетах «дочек» российских банков, соблюдая режим введенных санкций. Казахстан, член Организации по коллективной безопасности, которому, кстати, Россия очень серьёзно помогла в начале года

Очень странная она, эта коллективная безопасность. Александр Григорьевич Лукашенко был совершенно прав, когда высказывал свои претензии лидерам стран, входящих в эту организацию. Отношение к ней во многих странах чисто потребительское. Особенно смешны были упрёки премьера Армении Пашиняна, который там что-то ныл о том, что ОДКБ не помогло Армении в противостоянии с Азербайджаном. Наверное, Пашинян немного забыл, что у Армении и не было никакого противостояния с Азербайджаном, там воевал один Арцах при очень громкой митинговой и медийной поддержке из Еревана. А вот регулярная армянская армия — почему-то отморозилась, практически не участвуя в войне. Да и добровольцев было не очень много, да и тех, кто был, на фронт отправляли крайне неохотно. Но претензии — к ОДКБ.

То, что произошло в Казахстане в январе — настоящая попытка ввергнуть страну в хаос гражданской войны, причём — с помощью иностранных наёмников. Страна тогда еле выкарабкалась. Я не стану утверждать, что Россия вот прямо спасла Казахстан, но её помощь в преодолении кризиса была важной и очевидной. И сейчас в Казахстане всё хорошо и спокойно. Настолько, что казахстанские банки могут даже вводить санкции против России…