{ 25 мая 2022 }

Капитализм умер

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

А мне нравится тема, что Левис уходит из России. Очень символично, и даже не в смысле того, что в СССР эти Левисы для кого-то были предметом мечтаний, а то, что вот такой уход Левис означает смерть капитализма. Да-да, того самого, кондового сурового капитализма, при котором такие вот Левис и могли появиться на свет и стать некой эмблемой стабильности и качества.

Нынешние Левис лукавы и фальшивы. Их шьёт не Мэри в мастерской на окраине Денвера, а Чунг Гонгх Тхи в засранном вонючем цеху где-нибудь в Камбодже.

Капитализм ушёл из США вместе в Левисами. Ушёл и умер. Не выносит он влажного жаркого климата Юго-Восточной Азии.

А если серьёзно — капитализм убили сами капиталисты своей безудержной жаждой наживы. Именно они убили капитализм, который мог создавать рабочие места, хорошие качественные вещи, тот капитализм, в котором была реальная конкуренция.

Всё умерло. Теперь есть только финансовые Джабба хатты и транснациональные корпорации, которые держат весь мир за яйца. И куча мелких лавочников, на которых ТНК и финкап смотрит как на говно.

Капитализм умер. Но что придёт ему на смену?

Голос Мордора


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