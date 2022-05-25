Благородство

Когда ты своим уходом стараешься привлечь внимание. Как к собственной персоне, так и к факту твоего ухода. Что ты делаешь? Правильно — ты демонстративно хлопаешь дверью, да так, чтобы вся штукатурка осыпалась…

Российский дипломат Борис Бондарев, находясь на своем рабочем месте в Женеве (где же еще, не в Мухозадрищенске же) подал в отставку, предварительно оповестив весь честной народ в лице западных журналистов, а также всех тех, кто его читает на фэйсбуке (где в его аккаунте есть всего два открытых поста одного и того же содержания — один на английском, другой на русском, чтобы все прочитали, и будущие работодатели Иудушки могли оценить его «блаародство», кстати, комментарии под обоими постами закрыты, опасается дипломат всенародной любви, надо полагать) о своем поступке…

Не может он больше жить во лжи, подчиняясь деграданту Лаврову и военным преступникам, развязавшим войну на территории 404 и порвавшим все связи с цивилизованным западным миром…

Виновнику торжества Гардиан посвятил целую статью, в которой с надеждой обсуждается вопрос о том, как много еще российских дипломатов захочет последовать примеру Бориса Бондарева и разорвать связи со страной рождения (умышленно не использую слово Родина в привязке к этому иуде, нет у него Родины и не было, обычный ванька, не помнящий родства, много их таких по поверхности земного шара ползает, гражданами мира себя называют, а я проще — я их добровольными апатридами считаю). Оказывается, по данным российской газеты КоммерсантЪ и британского Гардиана, многие дипломаты в России не согласны с тем, что происходит, но молчат из страха…

Вот взять того же Бондарева — решение уйти в отставку он принял в душе аж 24 февраля, как только первая БМП пересекла границу, но с духом собрался только позавчера. Отстирал засранное от страха исподнее, и ринулся с головой в процедуру продажи страны рождения всерьез…

На вопрос о том, намеревается ли бывший дипломат вернуться в Россию, он ответил что это будет для него крайне опасным, а посему невозможным, в связи с чем, если ему кто-то предложит от доброты душевной политическое убежище, он с радостью его примет…

Во всей истории меня смущает только одно — эта гнида по своей дипломатической должности был связан с военными делами — был советником по вопросам контроля за вооружением, наверняка знает кое-что о внутренней кухне военных ведомств России и теперь за возможность пристроиться на Западе сдаст и продаст все, что знает…

Вот недаром у Данте в девятом круге ада, предназначенном для самых ужасных преступников, Люцифер живьем грызет именно их — предателей и изменников…