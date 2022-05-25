{ 25 мая 2022 }

Русская книга в европейской топке

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Директор Украинского института книги Александра Коваль допускает, что из публичных библиотек необходимо будет изъять и уничтожить более 100 млн экземпляров пропагандистских книг, в том числе российскую классику.

Русская классика — пропагандисткие книги! Это же прелесть какая! А главным антиукраинским пропагандистом, я предлагаю считать Гоголя.

Кстати, вот оно — решение энергетического кризиса в Европе: сто миллионов книг можно будет использовать в качестве топлива. Русская книга в европейской топке — будет очень символично. До крематориев останется совсем немного.

Голос Мордора


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