Русская книга в европейской топке

Книга “Что было, то было” – Юрий Додолев Увлеклась я в последнее время чтением книг о войне. Ищу в местной библиотеке какие-нибудь мемуары без политики и погружаюсь в чтение. Интересно не то, как двигались фронты и каково [Читать...]

Готовится новая книга о рок-группе Pixies, сообщает Pitchfork. Книга будет называться «Pixies: Визуальная история», деньги на ее издание собираются при помощи краудфандинга на сайте Kickstarter. За проектом стоит Шон Т. Рэйберн, автор официальный сайта группы (интересно, что этот [Читать...]

Выпущенная раритетным тиражом “Х…евая книга” Александра Никонова занесена в книгу рекордов Гиннесса как первое в истории российской словесности художественное произведение с матерным названием и ох…ительным количеством х…евой лексики. – Мое творение, – рассказал автор, – долго пробивалось к [Читать...]

Я думаю, что пресловутая русская тоска, русская мечтательность и вся вот эта достоевщина – это дикое и необъяснимое желание вдруг взять и все к чертям сжечь. Или в лайтовой версии – пропить и прогулять с цыганами и Настасьей [Читать...]

Книга Светланы Эпштейн «Вор в законе. Мицва» — книга неровная. Ровными и удобными бывают зарубежные хайвеи и автобаны, только на них засыпаешь. На проселочной дороге тебя то и дело швыряет на выбоинах и ухабах, но там не заснешь, [Читать...]