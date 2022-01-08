Лидер КНР поддержал президента Казахстана

Те, кто внимательно следит за ситуацией в Казахстане и вокруг него, могут отметить несколько любопытных моментов. Президент Токаев, получив со стороны ОДКБ практически мгновенную военную поддержку, резко ужесточил риторику в отношении выступающих против него сил и приказал открывать по погромщикам огонь на поражение. Похоже, о двоевластии в Казахстане речь больше не стоит, Елбасы, члены его семьи и ближайшее окружение Назарбаева сошли с политической арены и Токаев становится реальным президентом. Интересно, кстати, каким президентом он будет и как изменится архитектура власти в стране. А что она изменится, сомнений нет никаких: вся вертикаль власти в Казахстане была построена Назарбаевым под себя.

Лидер КНР Си Цзиньпин выступил против любых внешних сил, которые пытаются и могут пытаться впредь дестабилизировать Казахстан. Так что, эта страна прикрыта ещё и с китайского фланга. Что, с учётом позиции России, а также вовлечённости в процесс стабилизации ситуации в Казахстане соседних Киргизии и Таджикистана, делает свержение Токаева или захват власти боевиками, кто бы за ними ни стоял, заранее обречённой на провал авантюрой. Восток признаёт только силу, а выбить Казахстан из системы его сегодняшних отношений с Россией и Китаем или подменить их той же Турцией или Соединёнными Штатами, очень трудно, если вообще возможно, хотя пытаться это сделать будут и Анкара, и Вашингтон. Волки травой не питаются, им крови и мяса надо.

Очаровательное заявление по ситуации в Казахстане сделал Госдепартамент США. Когда американцы высказывают казахам недовольство и обеспокоенность в первую очередь тем, что Токаев попросил ОДКБ о поддержке и заявляют, что у самого Казахстана достатачно сил, чтобы со всем происходящим без неё справиться, выглядит это более, чем странно. У него президентская резиденция и акимат города в Алма-Аты горят, международный аэропорт и телебашня боевиками захвачены, силовиков убивают, по всей стране отлично подготовленные вооружённые банды громят акиматы и отделения МВД в городах, а ему рассказывают, что и как он должен и чего ни в коем случае НЕ должен делать. Совсем у Блинкена и Байдена ребята сбрендили, что ли? Или мы чего-то об отношениях США и Казахстана не знаем?

Не исключено, впрочем, что они эту страну себе по фильму «Борат» представляют. С них, судя по всему, что из Вашингтона в адрес Казахстана исходит, станется. При этом западные, в первую очередь американские, НКО руками и ногами поддерживают боевиков, которые с их точки зрения — «мирные протестующие, выступающие против коррумпированного режима». Кровавым диктатором Токаева, как Асада, Саддама или Каддафи, они пока не назвали, отношение к нему, скорее, как было к Мубараку, когда того свергали, но оптимизм это не внушает. Что до Турции, официальные СМИ и лично Эрдоган пока что показательно не педалируют ту или иную позицию, выжидая, чем дело кончится, но протурецкие, пантюркистские и панисламистские сетевые ресурсы после информации о вводе в Казахстан российских десантников так напряглись… Любо-дорого на это смотреть!