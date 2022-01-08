Конгресс интеллигенции

Организация, скромно именующая себя «Конгрессом интеллигенции», собирает подписи против миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Логично же? Империя, Путин, милитаризм… Там текст проникновенный, с душой написан. Очень глупый, очень пафосный, очень подлый по всей своей сути и по результатам, когда и если бы к нему хоть кто-то, кроме тех, кто под ним подписи поставил, прислушался. В самый раз для «Эха Москвы», на сайте которого эта, обращённая в никуда петиция, и размещена. В принципе, по нынешним временам — нормально. Власть сама по себе, критики её сами по себе и их даже особо не интересует, к каким последствиям могут их хотелки привести, если они, не дай Б-г, воплотятся в жизнь. Да и никогда не интересовало.

Особо все эти ребята разного возраста и заслуг перед наукой и культурой (учёным и творческим людям свойственно жить в собственном мире, не слишком обращая внимание на то, как жизнь на самом деле устроена), а также профессиональные общественники, из тех, кто когда-то кормился при власти и был кем-то, а потом их кормить перестали и внимания на них не обращают, а также несколько несгибаемых личностей, которые против всего, что от властей исходит просто потому, что они вообще в душе убеждённые анархисты и революционеры, только годы и состояние здоровья им никак не дают народ созвать на баррикады, никого не интересуют. Как, кстати, и «Эхо», которое из приличного медиаресурса превратилось в то, во что его Венедиктов превратил.

Оно бы и не стоило того, про них и их петицию вспоминать, если бы невольно так обидно не было — и за само понятие интеллигенции, которое с их подачи стало точно соответствовать ленинскому определению её, как «г-вна нации», и за то, что некоторых из них в прошлые годы искренне за разное уважал, и за те принципы, которые они с упорством фанатиков несут миру, которые на поверку оказываются благими намерениями, которыми дорога в ад вымощена. То их предшественники требовали «превращения империалистической войны в гражданскую». То в «Пражскую весну» выходили «за нашу и вашу свободу» — но тогда хоть рисковали собой! То радовались Горбачёву, Ельцину и соглашениям в «Беловежской пуще», что уже многих в нынешнем «Конгрессе интеллигенции» касается.

Ничто из происходящего в этом мире их ничему не учит. Хоть реки крови из-за их прекраснодушных глупостей прольются, хоть моря — им всё равно. Они же за всё хорошее, против всего плохого. Все вокруг в г-вне, а они в белых фраках, или, как покойная Новодворская про себя говорила «красивая такая». И тут главное, не вспоминать, при встрече с ними, ни про геноцид армян, цыган, евреев, кхмеров или тутси, ни про те войны и гражданские войны, искалечившие жизнь миллионов и миллионов людей, к которым их глупость приводила, ни про распад Союза, недавний по историческим меркам, которому они помогали, как могли. И про то, что дай им только волю, от России тоже ничего не останется, лучше не вспоминать. А то ведь их бить придётся, невзирая на пол и возраст. И сильно. А это заранее бесполезно. Неисправимые люди.