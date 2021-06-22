Как будет по-английски: «Отвечать за базар»?

Заявление Белого дома о том, что Соединённые Штаты непременно ответят на кибератаки на американскую инфраструктуру, которые посчитают российскими, но при этом Россию об этом предупреждать не будут, означает… Да гроб с музыкой оно означает. Или без оной. Всё равно. Поскольку при наличии такого количества психопатов и дилетантов на самых высоких постах во всех американских организациях и ведомствах, как есть, при царящей в Америке паранойе на тему России и имеющемся у нас опыте отношений с США на протяжении, как минимум, последних семи лет, говорить о какой бы то ни было взаимной безопасности бессмысленно. А если учитывать ещё и вечные заверения Вашингтона в том, что там заботятся о безопасности всех союзников Америки, как о своей собственной, бессмысленно вдвойне. Не тот получается расклад.

В России не существует истерического ежедневного ожидания удара со стороны Америки, нагнетаемого прессой, парламентом, кинематографом и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к истеблишменту, как в США. В России министры и сенаторы не выбрасывались из окон с криком «американцы идут», как было в Америке, со знаменитым «русские идут». В России не снимают ни фильмов, в которых уничтожаются американцами наши города, ни тех, где нашими уничтожаются города американские, создавая у публики ощущение неизбежного Апркалипсиса — это прерогатива Голливуда. Возможно потому, что мы после Великой Отечественной войны такими шутками-пугалками не балуемся и смешными или интересными их не считаем. Американцев просто не бомбили — это они привыкли всех бомбить, в том числе ядерными зарядами, как было в Хиросиме и Нагасаки. Вот и играют непрерывно у всех, включая самих себя, на нервах.

При том раскладе, который сложился в мире за последние 30 лет, с учётом распада Советского Союза, всех тех переворотов и революций, которые на постсоветском пространстве поддержали или спровоцировали США, а также всего, что происходит в их внешней и внутренней политике, не говоря уже о «кредитной истории» этой страны, по части войн и других форм агрессии, Россия имеет право, а её руководство — обязанность на какие угодно действия против Соединённых Штатов в ответ на любое ихтдействие против России, тем более, если оно будет произведено без предупреждения. Что обнуляет какие угодно меры по взаимной безопасности, стратегической стабильности и всю прочую ничего не стоящую болтологическую хрень, которую только могут придумать в Вашингтоне. С опасными агрессивными психами иначе никак не получается.

К примеру, кто-то пытается взломать какую-либо из американских, критически важных для этой страны систем. Например, управление канализацией Пентагона или, упаси Г-дь, офиса личного психиатора или практолога американского президента (неважно, какого именно по счёту). Это могут быть северокорейские хакеры, иранские студенты, хулиган-школьник из Массачусетса или борцы за права палестинцев. Трампист-одиночка или представитель антитрампистов, которых среди американских леваков пруд-пруди. Выкормыш очередного идиотского американского движения за что-то или против чего-то. Сторонник Флойда или Греты Тунберг. Психопат или провокатор. Сектант или религиозный фанатик, которыми так богата Америка. Начинающий террорист. Да и просто уволенный без выходного пособия и жаждущий мести даун.

В ответ американцы атакуют, скажем, российские ядерные объекты. Или правительственную систему связи. Или — чего уж мелочиться, что-либо серьёзное, связанное с российской армией, разведкой и контрразведкой или президентской системой управления страной. Естественно, ни о чём никого не предупреждая и без какого бы то ни было разбора полётов. Какой ответ они получат? А поскольку соответствующий сигнал им может послать кто угодно, от Великобритании и Польши до Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии… Как-то очень невесело получается. Поскольку в итоге будет такая «борьба за мир», что камня на камне не останется. И в итоге не будет ничего и никого. Ни у них. Ни у нас. Ни по периферии, хоть на экваторе, хоть на полюсах. Причём даже жаловаться будет некому, поскольку Г-дь Б-г не нанялся сохранять жизнь клиническим идиотам, в том числе, живущим под звёздно-полосатым флагом.

Как бы получше объяснить, чтоб люди ПОНЯЛИ, к чему в итоге приведут их идиотские угрозы в адрес России, которыми они непрерывно балуются то ли сдуру, то ли из-за своей вечной, всему миру осточертевшей безнаказанности, то ли по каким-то причинам внутриполитического свойства — что-то кому-то там у себя показать и доказать? Их ведь, в результате, может просто не остаться. И не то, чтобы одного Трампа смело с лица земли, а все остальные, кто там сейчас у власти, этому искренне радовались. Там и Барака Обамы не будет со всем его семейством и кудлатой португальской собачкой. И Байдена с овчарками. И Камалы Харрис с Блинкеном. И Пелосси со всеми сенаторами и конгрессменами вместе взятыми. И Клинтонов. И даже самой Псаки, которая, конечно вечна и неистребима, как вечна человеческая глупость вообще, но не в данном конкретном случае. Объяснил бы ей кто-нибудь, дуре непроходимой, что ли, что означает «отвечать за базар»?