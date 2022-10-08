Продолжая размышлять о происходящем после подрыва Крымского моста. У нас вообще разведки нет? Или она не работает? А если она есть, как можно было проспать подготовку к такому резонансному теракту, в которой наверняка на той стороне была задействована масса людей, благо его не просто анонсировали, но даже специальную почтовую марку к нему подготовили?! И, к слову, у нас как именно система охраны Крымского моста была налажена, на тему выявления взрывчатых веществ ДО того, как они на мост заедут и там взорвутся? Констатируем: сегодня у противника разведывательная, диверсионная и террористическая работа организована намного лучше, чем у нас. И не надо искать и показательно наказывать стрелочников на нижнем уровне, охранников, дежурных, девочек на пультах или бабушек в будочках. Рыба протухла с головы.

У нас наверху никакого понимания нет, что бизнесовые схемы, олигархов-посредников по каким угодно темам, дипломатическую брехню на публику пожилых мальчиков и чьих угодно девочек, предложения мира и межпарламентских переговоров, а также прочий привычный инструментарий работы с низами и на публику, хоть свою, хоть международную, надо отложить на веки вечные в утиль? Страна воевать должна, не до жиру. Кадры надо менять, если они ни на что не способны. И не годами сопли жевать (цитата из президента), ничего не меняя и продолжая пилить бюджеты, трепать языками и строить из себя бывшую империю, а быстро и эффективно. Если, конечно, есть кому это делать, во что верится всё слабее. Именно поэтому население на фронт всё, что там нужно тем, кто там воюет, и закупает — вместо тех, кто этим должен заниматься по штатному расписанию и по этому поводу ещё и подфыркивает.

Даже до губернаторов дошло, что пиры во время чумы и войны неуместны. До губернаторов, до которых вообще, как правило, ничего, кроме направляющего пинка президента не доходит, и то, когда он кого-то из них в отставку отправляет! А до высоких чинов из профильных ведомств не доходит. Слова какие-то недовольные ещё себе говорить позволяют, рожи кривят и намекают, что ничего особого не происходит, можно на Новый год салюты запускать. Так и хочется спросить каждого из них отдельно, персонально: дяденька, ты совсем дурак, или родом так? Возьмём Киев, будем салютовать. Харьков. Днепропетровск. Запорожье. Одессу. Николаев. Чернигов. Львов. И так до Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона, Токио и Вашингтона. А иначе у них там салюты будут по случаю взятия Москвы и Питера. Вот, что тут непонятного? Интересно, кого надо к стенке поставить, чтобы верха наши это уяснили? Может, подскажет кто?