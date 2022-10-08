По ком звонит колокол…

Ну, что сказать насчёт подрыва Крымского моста? Появившийся в сети немедленно после теракта украинский ролик, где на фоне взрыва и пожара Мэрилин Монро поёт «С днём рождения, мистер президент» ни о чём высокому начальству и профильным ведомствам не напоминает? Насчёт сто раз обозначенных нашими говорящими головами «красных линий», настоятельной необходимости вести с врагом переговоры во время войны, отвода войск из-под Киева и Чернигова «по гуманитарным соображениям», того, что мы «ещё даже не начинали», недавних «организованных перегруппировок», «зерновой сделки» и всего прочего, не говоря уже о том, что «у армии всё есть» и, стало быть, нечего для того, чтобы помогать оснащению мобилизованных и тех, кто на фронте, ни населению и бизнесу деньги собирать, ни губернаторам новогодние праздники отменять. Не о чём с Киевом разговаривать. Ни с кем оттуда и ни с кем по украинскому поводу вообще. Не есть тема, которую имеет смысл обсуждать ни с каким президентом, премьер-министром, генсеком чего угодно и прочей сволочью из всей той, которая непрерывно Путину звонит, свои чёртовы «посреднические» услуги предлагая.

Теракт таких масштабов для России — пощёчина не меньшая, чем теракт «9/11» для Соединённых Штатов Америки. С той разницей, что наш президент тогда Бушу первым позвонил и морально его поддержал, а ему никто из западных лидеров звонить со словами поддержки не будет. Они другим заняты: вооружения Киеву поставляют, людей, обкатанных на всех их бесчисленных войнах, планируют и проводят спецоперации против России, то есть воюют с нами, одновременно изо всех сил открещиваясь от этого или заверяя, что это не они, это Украина сама. Ну, или намекают, что это Россия против себя сама теракты устраивает, как с «Северным потоком». Интересно, появятся ли такие же версии насчёт нынешнего теракта и как его на Западе назовут? Случайно не «8/10»? И тут аналогия полная, только в роли «Аль-Каиды» вся нынешняя Украина, а украинский Усама бен-Ладен у нас во всех выпусках новостей день деньской торчит и все западные лидеры к нему в очередь на приём выстроились. И, к слову, чего дальше ждать? Наиболее логичны будут взрыв «Турецкого потока» и «Голубого потока», показательный теракт на какой-либо из наших АЭС, либо в Москве и Питере на знаковых объектах.

Другое дело, что для того, чтобы ответственные лица НАЧАЛИ действовать всерьёз, похоже надо, чтобы Кремль под Новый год взорвали, когда на всех экранах страны на его фоне президент наш будет с поздравлениями выступать. Иначе не доходит, что ли? И тут не в том дело, чтобы все они заполошно ринулись делать хоть что-то, чтобы высшему начальству зримо продемонстрировать, что гнать никого из них, ответственных лиц, в шею не надо. И не надо заменять их на тех, кто будет дело делать, вместо того, чтобы заниматься враньём, болтовнёй, воровством и обеспечением точного соблюдения демократических процедур, как пока что у нас происходит практически повсеместно. Не только месть хороша холодной, но и ответы на террористические акты такого масштаба, как подрыв «Северного потока» и Крымского моста — тоже. Однако и масштабы этих ответов должны быть соответствующими, а не на расслабоне, под то, что телевизор и прочие СМИ населению втюхают, что мы теперь в расчёте и начинаем общение с врагом с чистого листа, торгуя всем, что можно ему продать и думая о нашем общем будущем, а оно, население, всё это схавает. Не схавает.

Мы сейчас очень-очень сильно задолжали. И не Украине, Молдавии, трём злобным мелким занозистым крошкам из Прибалтики и всей прочей сволочи с постсоветского пространства и из Восточной и Западной Европы (кроме венгров и сербов, к которым претензий нет). Мы дико задолжали Соединённым Штатам и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Японии и вообще ЛЮБОЙ стране, которая сейчас поддерживает Киев оружием, техникой и людьми. Повторяю для идиотов: ЛЮБОЙ. А долги надо отдавать — так нас папы с мамами учили, моральный кодекс строителя коммунизма, Библия, Коран, Далай-лама, покойный Любавический Ребе, папские энциклики и протестантская этика, не говоря уже о книге Пополь-Вух и пророке Заратустра. Отдавать их надо с процентами, с привязкой к индексу цен и, как говорят на украинских базарах, «с походом». С холодной головой отдавать, с горячим сердцем, с чисто вымытыми руками или как придётся, заботясь только о размерах отданного, неважно. Пока что, на первом этапе, напрашивается всё, что пролегает на дне океана, всё, что имеет отношения к западной газовой и прочей критической инфраструктуре, сутники и мосты. Но это только ПОКА.

Как, какие, в каком порядке (лучше одновременно) и когда именно — не есть вопрос настоящего эссе. Тут сразу вспоминаются все те объекты по части терминалов СПГ, трубопроводов, трансокеанских кабелей и всего, что над головами в космосе болтается, снабжая Украину разведывательной информацией в режиме реального времени. Ну и, понятно, ВСЕ украинские и прочие центры принятия решений со всеми теми, кто эти решения принимает. Что до мостов, если Крымский взорван, почему должны действовать не только мосты на Украине, но и те, что идут через Темзу и Потомак, Сену и Шпрее, Дунай и Эбро, Гудзон и Ист-Ривер? На кой хрен должны продолжать функционировать мосты через пролив Золотые Ворота и, вспоминая продажу Киеву «Байрактаров» и строительство для него в Стамбуле военных кораблей, через Босфор? Последние, с учётом бесконечно доверительных, почти братских и в высшей мере конструктивных деловых отношений между нашими президентами под вопросом, но это до поры. Мало ли, как всё в ближайшем будущем обернётся. Украина нам тоже ещё недавно была братской республикой. Каин, Каин — где брат твой, Авель?

Очень интересно, КТО теперь будет выступать у нас с призывами к миру и переговорам с Киевом из политиков, чиновников и общественных деятелей, и чтобы мы их дорожную сеть и нефтепроводы берегли? Из наших, не зарубежных кто будет вякать? Списки надо будет составлять, чтоб никого из них не забыть и не упустить, когда придёт пора их благодарить и полной мерой награждать. Кто из олигархов и в целом крупного бизнеса будет замечен и засвечен на переговорах, встречах и тёрках любого уровня с украинскими? Кто из них отметился какой угодно помощью ВСУ? Тоже по списку, особенно тех, у которых что-то есть в России. Кто из нашей нынешней властной элиты работает на врага в целом, имея на той стороне какие-то личные, семейные или имущественные интересы… Хотя тут уж проще составить коротюсенький список тех, кто их НЕ имеет, понимая, что все остальные — та самая «шестая колонна», которую корчевать и корчевать, вне зависимости от того, кто в неё входит и какие посты эти люди занимают. И можно наконец жульё, ворьё, трепачей, блатных дуболомов и остолопов нулевой эффективности и повышенной преданности погнать отовсюду, где они сидят? Сильно достали уже. Хуже Зеленского.

Кстати! Он же ещё жив? А почему, собственно? И зачем и он, и все, кто Украиной руководят по военной, разведывательной, политической и деловой части, где бы они ни находились и в какой стране ни жили ещё дышат и небо коптят? Причём не только нынешние, но и все прошлые, как минимум с 2014 года. А также особо знаковые из отметившихся охотой на русских как народ и вообще всё русское, типа Фарион или Яроша? Ну и, до кучи, украинских «дипломатов» в каких угодно чинах, вне зависимости от мест пребывания, призывающих убивать русских, как посол Киева в Казахстане и вся его местная группа поддержки из ярких националистов? Понятно, что этим должны заниматься специально обученные люди и они у нас и при Сталине с Берией и Судоплатовым были, и при Андропове. А если их сейчас нет, так надо массово готовить и запускать в работу. Нельзя же до такой степени долго, упорно и показательно ни черта не делать, принимая каждый раз оскорблённый вид и отмечая, что «мы так не работаем». Ну, если так не работаем — так сами дураки. Давно пора работать. И, к слову, если у начальства есть ещё сомнения, по ком звонит колокол, так это по нему. Лично, персонально и вместе со всей прочей страной.