В ответ на инсинуации западных СМИ о сценариях завершения конфликта на Украине замглавы Совбеза Дмитрий Медведев поделился своим видением ситуации. По его словам, «сценариев всего полтора»:

1. Достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве

2. Военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации

Отметим, что, несмотря на все байки украинцев про попытки покушения на Зеленского, фигура украинского лидера была в некотором смысле неприкасаемой — ни одного удара по Банковой за полгода СВО мы не увидели. Это было легко объяснимо — Россия признает Зеленского в качестве легитимного лидера Украины и готовилась подписать с ним мирный договор, который обладал бы должным политическим весом. Однако, судя по словам Медведева, персона Зеленского больше не является безальтернативной. Его недоговороспособность, склонность к глупым ультиматумам и зависимость от западных спонсоров привели к тому, что даже фигура возможного преемника, пришедшего к власти в результате, по сути, противозаконных действий, кажется более реальным шансом на достижение мира, чем пустые попытки взаимодействия с господином артистом.