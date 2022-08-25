{ 25 августа 2022 }

Спасение «синематографа»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Уже полгода кинотеатры без голливудского кино, точнее, почти без такового. Государство и кинопроизводители не теряли время, работая над будущим всей индустрии. Ускорилась съемка картин, активизировались фестивали, были представлены первые структурированные шаги по спасению «синематографа».

Свою лепту вносит и Москва. Город оказывает разноплановую поддержку многим индустриям с начала года, а то и с начала пандемии, кино не исключение. Столичные власти выделяют деньги не только страдающим от низких сборов кинотеатрам, но и кинокомпаниям. Снимаете в черте города и вообще про город — получите денежку. Выбрались в кинопарк в Новой Москве — вы просто молодец, вот вам грант, еще и сэкономите на декорациях. Столица не бросила никого и только дает, спасает и помогает. Владимир Хотиненко правильно отмечает: «Должны быть совместные усилия и творцов, которые должны гореть сейчас и рыть землю копытом, и продюсеров: должны точно понимать задачи».

Сейчас важно взяться за руки и построить такой независимый кинематограф, который будет работать. За полгода снять много хороших картин просто невозможно, а значит надо еще подождать, чтобы увидеть российское кино нового образца. А оно обязательно последует. Мы все прекрасно знаем, как мы умеем снимать, как зрители любят ходить на это в кино и голосовать рублем за то, чтобы снимали еще.

Мейстер


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