Про «Топ Ган: Мэверик»

После событий первого «Топ Гана» прошло несколько десятилетий. Летчик Питер Митчелл с позывным «Мэверик», как считают многие коллеги, должен был уже дослужиться до адмирала, учитывая военные заслуги, но продолжает в чине капитана испытывать новые сверхзвуковые самолеты. Впрочем, его работа под угрозой: хмурый генерал Честер Кейн хочет прикрыть программу испытаний и больше вкладываться в беспилотники.

Но тут бывший соратник Мэверика Айсмен, который стал командиром Тихоокеанского флота, вызывает легендарного пилота на его, видимо, последнее задание. Мэверик должен обучить группу лучших молодых пилотов США, чтобы те разбомбили хорошо охраняемый завод с ядерным оружием, спрятанный где-то глубоко в горах на территории мифического неприятеля.

Как и в оригинальном «Топ Гане», в сиквеле авторы отчетливо не проговаривают, с кем воюют главные герои. Но если с милитаристскими злодеями в фильме Тони Скотта, который вышел в 1980-е, было, в общем, все более-менее понятно, то в «Мэверике» авторы как будто оставляют для зрителя простор для интерпретаций в этом вопросе.

С другой стороны, обезличенность зла кажется не только данью уважения оригиналу или, например, творческой аккуратностью, но и темой картины. «Топ Ган» был и остается фильмом, в котором хорошие «свои» сражаются с неопознанными злодеями где-то там. Этот простой постулат, с одной стороны, понятен каждому, с другой оберегает фильм от ненужной идеологической, политической и других видов мишуры.

В конечном счете такой сюжетный аскетизм идет только на руку «Топ Гану». Во-первых, дополнительные сведения не отвлекают зрителя от простого сюжета и фантастически красивых воздушных боев. Во-вторых, без них фильм становится похож на видеоигру (см. Ace Combat) с понятными правилами. Уверен, что коммерческие успехи картины, которая входит уже в топ-20 самых кассовых фильмов всех времен, частично обусловлены этой предельно лобовой идеологией и черно-белым делением на плохих и хороших, в котором разберется каждый.

В остальном это все тот же «Топ Ган», что и 35 лет назад, только чуть красивее, чуть стремительнее, чуть глубже и ярче, чем фильм Тони Скотта. Фокус с противостояния молодых и голодных тут смещен в предсказуемую плоскость непонимания отцов и детей. Также важным участником событий становится военная власть в лице нескольких адмиралов и начальников Мэверика. Центральная лавстори между героями Тома Круза и как всегда великолепной Дженнифер Коннелли приобрела некоторую зрелую осязаемость: минус безудержная страсть, плюс — разговоры после секса.

Полеты на самолетах, кажется, стали еще более впечатляющими — даже во время просмотра в домашнем формате они способны свести с ума, представляю, как они смотрелись на большом экране.

«Топ Ган» не стал умнее, но в сиквеле многие, скажем так, дуболомные моменты оригинала были скрыты или умело задрапированы. Часть спряталась за ностальгическими ширмами, часть исправили современные сценаристы, а часть — например, заметная доля аромата 1980-х, выветрилась сама собой.

И перед нами оказался прямолинейный стремительный и олдскульный боевик про белозубых пилотов, которые, как и когда-то защищают мир от злодеев. К этой формуле с предыдущей серии не прибавилось ни одной важной переменной, но все равно появилась какая-то важная душевная глубина. Возможно, все дело в авторах фильма, а возможно — в фигуре Тома Круза, вокруг которой, как и 35 лет назад, все тут крутиться. Ведь за это время голливудская звезда не только повзрослела и даже постарела, но и превратилась в чуть ли не последнего героя боевика — фигуру сколько величественную, столь же и трагическую. И поэтому за каждой творческой победой или неудачей Круза сейчас наблюдать особенно любопытно.