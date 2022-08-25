Нулевой пациент Кинг Конга

Disney начал работу над сериалом о Кинг-Конге. События будут происходить на Острове Черепа, и нам обещают рассказать о происхождении гигантской обезьяны. Что тут скажешь, кроме очередных рассуждений о тотальном кризисе идей в индустрии.

Впрочем, народ в комментариях веселится и ждет, что в сериале нам заодно расскажут и о происхождении обезьяньей оспы. Причем нарочно, видать, подобрали самую большую и сильную обезьяну в истории, дабы кое-кого оправдать и показать, что межвидовой барьер оспа преодолела не по человеческой воле, а даже как бы слегка вопреки.