{ 25 августа 2022 }

Нулевой пациент Кинг Конга

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Disney начал работу над сериалом о Кинг-Конге. События будут происходить на Острове Черепа, и нам обещают рассказать о происхождении гигантской обезьяны. Что тут скажешь, кроме очередных рассуждений о тотальном кризисе идей в индустрии.

Впрочем, народ в комментариях веселится и ждет, что в сериале нам заодно расскажут и о происхождении обезьяньей оспы. Причем нарочно, видать, подобрали самую большую и сильную обезьяну в истории, дабы кое-кого оправдать и показать, что межвидовой барьер оспа преодолела не по человеческой воле, а даже как бы слегка вопреки.

НЕВМИНКУЛЬТ


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