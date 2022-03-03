На Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по ситуации на Украине. Предсказуемо, оно завершилось в пользу Соединённых Штатов, которые де-факто командуют этой организацией в целом примерно так же, как Микронезией или Пуэрто-Рико в отдельности. Кто-то боится санкций в отношении своей экономики, у кого-то есть все основания демонстрировать США лояльность на постоянной основе, поскольку они от них в чём-то зависят, как тот же Израиль, которому в данном случае воздержаться от осуждения России не удалось, иначе бы потом не выкрутился, кто-то, как страны Евросоюза, находится с США в настолько жёсткой связке, что вынужден следовать в фарватере их политики даже в ущерб своим собственным интересам… По-разному. У каждого свои причины.

Впрочем, есть и те, кто искренне верит, что Америке удастся Россию задавить и от этого будет им какая-то осязаемая прибыль, как та же Британия. Ну, а поскольку игра явно идёт по нарастающей и момент истины вот-вот настанет, маски сбрасывают все или почти все. Соответственно, имеет смысл обратить внимание в первую очередь на 35 стран, которые от поддержки американской позиции воздержались. Те пять, кто выступили против, МОГУТ себе это позволить, поскольку американское и в целом западное руководство побили с ними горшки до такой степени, что терять им уже нечего, а ничего хорошего от Запада они не ждут. Соответственно, список их невелик, хотя иметь их в виду в рамках конфликта России с Западом, который только разворачивается и на чём, а также когда он завершится, пока совершенно неясно, необходимо.

В числе нейтралов (и тут надо понять, что они не Россию поддерживают, а руководствуются собственными интересами, которые у них с западными в настоящее время не совпадают), Китай и Индия, что уже до крайности важно. Иран, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия – объяснимо. А вот, что воздержался традиционный союзник Вашингтона, ядерный Пакистан – это сюрприз. Значит охлаждение его отношений с США зашло куда глубже, чем можно было предположить. По Ирану, Вьетнаму, Монголии, Алжиру, Анголе и Мозамбику в списке воздержавшихся вопросов нет, а вот то, что там оказались Ирак, Сенегал, Шри-Ланка и ЮАР, до крайности интересно. Впрочем, России ни от этого голосования, ни от каких угодно других из проходящих в ООН, не жарко, не холодно. Тут другое важно.

Однополярного мира больше нет и не будет. Причём это ещё Китай не начал собственную Большую Игру, пропуская пока что вперёд Россию с тем, чтобы Москва взломала побольше западных шлагбаумов собственным лбом. Но то, что в этом к нему присоединилась Индия и целый ряд важных с экономической и военной точки зрения региональных игроков, до крайности любопытно. И, кстати! Никто не упоминает в прессе (а зря), что 13 стран-членов ООН из 193 участников этой организации НЕ УЧАСТВОВАЛИ в голосовании и среди них Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Эфиопия, Венесуэла и Марокко, что для России очень и очень неплохо. Так что на постсоветском пространстве гадить Москве на дипломатическом поле решились только Грузия, Молдавия и прибалты. Тоже понятно. С этим можно и после разобраться.