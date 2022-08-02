Алексею Чадову подарили символ бессмертия

Закрытый показ фильма «Своя война. Штурм в пустыне» Алексея Чадова прошел в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. Это дебютная режиссерская работа артиста. Алексей приехал на встречу со зрителями в приподнятом настроении.

— Был на даче, посадил виноградную лозу, видимо, старость близко, — пошутил актер перед показом.

Надо отметить, Чадов ничуть не изменился за 20 лет — со времен работы в фильме «Война» Алексея Балабанова, снятом в 2002 году. Актер выглядел молодым, загорелым и отдохнувшим, с удовольствием фотографировался с гостями и радостно рассказывал о съемках.

– Самым сложным было воспроизвести настоящую Сирию, потому что вход в некоторые города до сих пор закрыт, и обстановка непростая. Поэтому отдельно пейзажи снимали сирийские операторы, а мы уже монтировали, — делился молодой режиссер. — Съемки военных мест проходили также в Крыму, с чем связано немало забавных историй. Для «натуральности» ранним утром на площадку приезжали фуры с мусором, чтобы воспроизвести пыльные разрушенные и загрязненные сирийские дороги.

— Постояльцы отеля Евпатории, расположенного рядом с местом съемок, были в полном недоумении, наблюдая с балкона происходящее, — вспоминал Алексей. Также Чадов рассказал, как «арендовал» место и самолеты в аэропорту благодаря поклонникам легендарной «9 роты».

На показ приехал также исполнитель второй главной роли Ола Кейру. Ола сыграл американского командира, который помог русскому солдату. Алексей шутил, что некоторые страны в прокат взяли картину только из-за Олы, настолько идеально он вписался в роль. И подчеркнул, что для него было очень важно подобрать своим героям правильные типажи — чтобы араба играл араб, сирийские дети были сирийскими детьми, а американцы — похожи на военных США.

После показа зал взорвался бурными аплодисментами. Женщины не могли сдержать слез, а мужчины выходили на сцену, чтобы пожать новоиспеченному режиссеру руку. Кто-то даже сравнил Чадова-режиссера с его наставником в кино Алексеем Балабановым.

Впечатлениями в возвышенных тонах поделились и высокие гости, среди которых были главы дипломатических миссий дружественных России стран. Представитель президента республики Мьянма вручил Алексею подарок со смыслом — сувенир с изображением Будды, символизирующий процветание и бессмертие. Также президент дипломатического клуба Amicability Сергей Дворянов и телеведущая Наталья Тингаева презентовали Чадову голубую питамбару из обители буддисткого святого Хамбо Ламы Итигэлова. Не секрет, что Алексей увлекается восточными учениями, поэтому был крайне рад этим дарам. Бизнесмен из республики Йемен — доктор Мохаммед Альмунтасер сказал, что фильм для него — прежде всего о том, как важно поддерживать добрососедские отношения между странами.

На мероприятии также было анонсировано продолжение военной истории русского солдата Ивана — в новом фильме, выход которого планируется через год, герою Чадова предстоит оказаться в тайской тюрьме и бороться с наркобароном. Известно, что одну из главных женских ролей во второй части сыграет Любовь Аксенова.

Екатерина ЕВСЮКОВА,

фото Лилии ШАРЛОВСКОЙ.