«Орленок» по следам «Артека»

С миссией предшкольного расслабления в кинотеатрах выходит фильм «Легенды «Орленка». Снова детский лагерь, коктейль из мистики и «мудрых статусов инсты», детская дружба против комплекса неудачников, приключенческий квест уровня 6+ и вера в себя (и примерно во всё) как рецепт успеха.

Очень хочется, чтобы у детской актерской компашки во главе с выросшей папиной дочкой Лизой Арзамасовой всё получилось, и «Пушкинскую карту» опробовали в кинотеатрах многие миллионы детей и взрослых. Но против выступает любопытная схема, согласно которой эпигоны-дубликаты в последнее время заходят не очень.

«Девятаева» народ оценил, а «Летчик» уже спикировал. «Холоп» взорвал кинотеатры, а «Отель Белград» показался таким себе пивом на «догнаться» с Милошом Биковичем. Вот и у «Орленка» есть риск оказаться в тени «Артека» — не особо шедевра, но публикой принятого довольно тепло и бюджет отбившего троекратно.

Интересно, конечно, как там в кино происходит кастинг идей. «А давайте и мы про летчика снимем, пока декорации не сгнили»? Или «У меня тут пару поворотов в сюжет про лагерь не вписалось; подкинуть вам для нового фильма?». Или «И раз уж вся команда собралась на корпоративе в этом отеле — может, с камерами поколдуем чисто на импровизации, а потом что-нибудь еще смонтируем»?

Иногда кажется, что именно так. Иногда даже хочется, чтобы именно так, ведь иначе получится даже грустнее.