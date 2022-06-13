Турецкий президент выдвинул 10 условий Финляндии и Швеции, при выполнении которых он согласен на их вступление в НАТО. Причём набор там исключительно прагматичный: от снятия этими странами всех претензий к турецкому ВПК, мешающих экспорту национальной военной продукции на мировой рынок, до жёстких мер а отношении Рабочей партии Курдистана и курдских боевиков из всех остальных военизированных организаций, для которых обе эти страны — Земля Обетованная. Последнее вызвало острую реакцию самих курдов, которые хорошо разбираются в ситуациях, при которых их могут, отказавшись от всех предыдущих обещаний, начать прижимать, благо, в их истории такое случалось не раз. Точнее — постоянно именно это с ними и происходило.

Помнится, своё государство курдам было Великими державами обещано ещё по итогам Первой Мировой войны — более 100 лет назад. Соответственно, воз и ныне там, причём, судя по всему, там и останется. Те же американцы могут сколько угодно использовать курдов и в Сирии, и в Ираке, и в Иране, и в самой Турции, поддерживая их деньгами, оружием, политической «крышей» и намекая насчёт признания в будущем курдской государственности, но когда об отделении от Ирака заявил, проведя по этому поводу референдум, Иракский Курдистан, они кинули их, не задумываясь. Эрбиль для них, конечно, важен, но Багдад и Анкара куда важнее, а турки и арабы никакого независимого Курдистана не воспринимают и терпеть его у себя под боком не намерены.

Соответственно, курдам верить в этом мире некому, хотя на Соединённые Штаты их лидеры до сих пор во многих вопросах ориентируются. Впрочем, верностью собственному слову, единством рядов и склонностью к выполнению того, что обещали кому-то они сами, курды тоже не отличаются и никогда не отличались. Если только не зачитывать им последовательную и крайне жёсткую борьбу с любыми правящими режимами в тех странах, где большинство из них проживает. Арабы, турки, персы — им всё равно. Так что стотысячная курдская диаспора Швеции выступила максимально резко против вступления этой страны в НАТО, что может позволить и уже позволило Эрдогану по их поводу шантажировать Стокгольм. 1% населения Швеции, шесть депутатов в национальном парламенте…

Что до Финляндии, курдов там куда меньше, соответственно и проблема с условиями Эрдогана так жёстко не стоит. Да и вообще — не это у Хельсинки сейчас главная головная боль. У финнов экономика, в огромной мере зависящая от доброго соседства с Россий, так просела, как с ними с самой войны не было. И это притом, что Москва ни жёсткой риторикой в адрес Хельсинки не отметилась, ни угрозами, ни какими-либо конкретными и специальными антифинскими действиями в экономике… По финнам пока рикошетом бьют их собственные антироссийские санкции и ограничения, хотя и этого оказалось более, чем достаточно. И это же они ещё ни в какое НАТО не вошли! Что уж о них говорить после того, как войдут…