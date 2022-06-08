Япония усиливает антироссийские санкции: заморожены активы Московского кредитного банка и Россельхозбанка, а также введен запрет на поставку товаров, способствующих «укреплению промышленной базы» России. Ответ, впрочем, не заставил себя долго ждать — Россия объявила о заморозке соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Соглашение позволяло японцам заниматься добычей биоресурсов в исключительной экономической зоне России в районе Южных Курил в обмен на денежные выплаты и техпомощь Сахалинской области.

Данное соглашение было не очень выгодным для России и неоднократно вызвало возражения сахалинских властей, однако оно воспринималось как мера для улучшения двусторонних отношений, и потому работало. Сейчас же, когда Япония вводит один пакет санкций за другим, делать реверансы в сторону Токио нет никакого смысла. Именно поэтому вначале был свернут диалог о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и прекращены безвизовые поездки японцев на эти острова, а вот теперь приостановлено и соглашение о биоресурсах. Искренне надеемся, что вслед за заморозкой последует и официальных выход из этих соглашений — биоресурсы лишними не бывают, особенно в условиях активно растущего рыболовецкого флота России.

Что же касается японцев, слепо идущих в фарватере антироссийской политики коллективного Запада, то им стоит напомнить, что это не последняя возможность ответа Москвы на недружественные шаги Токио. Так, японским компаниям принадлежат доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поставки нефти и газа с которых в Токио считают крайней важными для своей энергобезопасности. Эти активы могут быть заморожены, также как и собственность наших банков.