Нет оплаты и нет рыбы

Любопытно наблюдать за тем, как Япония с одной стороны пытается сохранить всё, что только возможно из сотрудничества с Россией по наиболее критическим для неё направлениям, а с другой вынуждена придерживаться блоковой солидарности, так что что-то в двусторонних отношениях Москвы и Токио затормаживает, а какие-то соглашения просто не выполняет или пытается не выполнять. А то получится, что и отчитаться перед американцами не о чем. К примеру, из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» Токио не выходит, хоть тресни. Поскольку страна ещё не достигла того уровня суицидального безумия, что охватило европейцев: поляков, немцев, чехов и англичан в первую очередь. Но выплаты тому же Сахалину по межправсоглашению 1998 года японцами заморожены.

Кому, правда, от этого хуже, непонятно. Поскольку не зря у нас в старинном анекдоте советских времён сказано, что если нет денег, не надо строить коммунизм. В данном случае — нет оплаты, нет рыбы и морепродуктов, которые ранее японские рыбаки у Южных Курил по квотам вылавливали и с того немалая часть японского населения кормилась. Поскольку действие помянутого межправительственного соглашения Россией немедленно, после того, как Япония перестала выполнять вытекающие для неё из него обязательства, было приостановлено. В конце-концов, кормить японцев на халяву российскими дарами моря никто не обещал. Оно и в лучшие-то времена смотрелось страннее странного, а уж в нынешние, военно-санкционные и вовсе никуда не годилось и годиться не может.

Ну, голод не тётка и хотя далеко не вся японская рыба, крабы и прочая съедобная живность добывается у Южных Курил, никакое снисхождение здесь неуместно и «входить в обстоятельства», как у нас слишком долго было принято, «исходя из интересов добрососедства» никто в Москве не будет. Не тот случай, не та ситуация. Скажем больше, традиционные для общения наших чиновников с иностранным бизнесом взятки (есть такая тема), в данном случае не сработают и сработать не могут. Ситуация к этому не располагает: головы за них будут откручивать, причём всерьёз. Так что, как уж тут японцы будут выкручиваться, одна их богиня Аматэрасу знает. Ну, они люди терпеливые, стойкие. Что-нибудь придумают. Или сейчас. Или потом, когда дым на украинских полях сражений развеется. Настанет же когда-нибудь такое время?!