Идея европарламентариев о принятии резолюции, призывающей в случае, если такие ведущие отставные европейские политики, как экс-канцлер Германии Шрёдер и экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль откажутся выйти из правлений, наблюдательных советов и прочих руководящих органов крупных российских компаний, типа «Роснефти», включить ИХ в санкционные списки, восхитительно передаёт не только всю суть сегодняшней европейской политики и ту ядовитую атмосферу, в которой она варится, но и то, куда, собственно, движется Европа. Нормальный такой, обыкновенный фашизм. А точнее — нацизм. По Гитлеру. Только вместо евреев и цыган в качестве унтерменшей — русские и Россия как таковая. И даже формулировки те же.

Что там в Европарламенте было сказано, насчёт того, что санкциям должны быть подвергнуты отставные европейские политики, которые «продолжают получать русские деньги»? Ничего не напоминает? У Адольфа Шикльгрубера это были «грязные еврейские деньги». Очень способствовало организации погромов в «Хрустальную ночь» и, после начала войны «Тысячелетнего рейха против жидо-большевиков», принятию и реализации решения об «окончательном решении еврейского вопроса». Теперь, правда, Европа вместе с Америкой и союзной, как и в прошлую войну, Японией, пытается окончательно решить вопрос русский, а это потяжелее будет. Но с другой стороны, историческая вилла в Ванзее на своём месте, лагеря смерти в Польше и Австрии тоже…

Долго ли их демузеефицировать и запустить бараки, газовые камеры и печи крематориев в обычном режиме? Раз плюнуть. И, кстати, недорого обойдётся. Да и количество украинцев, готовых и способных выполнять для нынешних фюреров Четвёртого рейха привычную для них историческую роль капо и охранников в концлагерях и гетто «новой Европы», которую они с успехом выполняли в рейхе Третьем, сейчас в Евросоюзе более чем достаточно. А если их не хватит, помогут прибалты или поляки. Благо, герои у них у всех те же, правильные с точки зрения внука любого ССовца, да и враги те же. Только вместо Сталина у русских теперь Путин, да от страны по сравнению с 1941 годом осталась едва половина. Задача кажется организаторам блицкрига 2022 года намного более лёгкой, чем тогда, в 1941-м.

Чертовски любопытными путями идёт история. Прихотливыми. Прямо-таки, по скандинавским сагам, столь любимым композитором Вагнером и нацистами. Змей Уроборос опять вцепился в собственный хвост. Похоже, Рагнаради близко. Она же Рагнарёк — «Последняя битва» или «Сумерки богов». Желающие могут почитать. Про это и в «Старшей Эдде» много чего есть, и в «Младшей». Не зря же их на русский язык переводили. Ну или, коли есть склонность к оперному жанру, можно послушать «Кольцо нибелунга», вдохновиться. Тоже на правильный лад настраивает. Хоть все четыре оперы, хоть одну, последнюю. Что там начальство наше говорило насчёт того, что Третьей Мировой войны не хочет и, если сможет, её не допустит? Не от него зависеть будет. Пока что, именно туда и идём. И быстро.