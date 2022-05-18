{ 18 мая 2022 }

Коллективный портрет сторонников и противников российской военной операции на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Социологи пытаются, проводя опросы, исследования и всё прочее, чем положено оперировать их гильдии, составить коллективный портрет сторонников и противников российской военной операции на Украине среди населения нашей страны, с точки зрения их возраста, уровня образования и, что особенно любопытно, уровня жизни. Ну, составляли, составляли и, вроде как, составили. Получилась преинтересная картина. Больше всего противников её проведения в процентном отношении к общей численности той или иной категории населения оказалось в двух наименее состоятельных группах: тех, кому денег хватает только на еду и одежду и тех, кому и на эти, наиболее насущные для человека надобности того, что у них есть, мало.

То есть, потенциальный протестный электорат, на который придётся опираться тем, кто военные действия России на Украине будет пытаться использовать для ослабления или свержения российского начальства, отнюдь не элита, продвинутая молодёжь и средний класс, на которых, собственно, санкции и агитационно-пропагандистская кампания в интернете направлены, а бомжи, всяческий люмпен, социально и материально неустроенные слои населения России, что ли? Получается именно так. И вот это для организаторов и санкций, и проукраинского агитпропа, по-настоящему большой облом. Поскольку опираться на такого рода человеческий контингент, как опорную базу будущего российского Майдана как-то не очень получается. Что ясно даже и ежу.

По идее санкционный удар должен был прийтись и пришёлся именно на состоятельную часть населения. Ограничения в поездках и удар по банковскому сектору, тем более. Купить ничего из недвижимости ни в какой западной стране нельзя, активы конфискуют, карточки не работают, контракт ни с кем не заключишь, разве что будешь долго и публично поносить Путина, открещиваться от России и клясться в приверженности делу Украины и Зеленского сотоварищи. А эффект получился ровно противоположный. Что называется, вызверилось российское население в массе своей против всех тех, кто этим занимался. Очень уж оно оказалось непугливое и склонное к тому, что в 90-е называлось хитрым и непереводимым на иностранные языки термином «быкование».

Ведут себя, как те буйволы при виде льва. Хвосты внутрь, рога наружу… Поди, пробей эту стену. И ведь это пока стадо на месте стоит. А ну, как развернётся и попрёт на раздражающий его фактор по саванне? Никто не видел, как разъярённые буйволы врага атакуют? Исключительно показательное зрелище. Желающие могут найти ролик в интернете или просто перечитать «Книгу джунглей». Там от Шер-Хана именно таким образом Маугли и избавился. Что до тех категорий населения, которые в большинстве своём против военных действий на Украине… Неустроенные люди. Бедные и очень бедные. Они в принципе против всего, от Олимпиады и Мундиаля до строительства Крымского моста. И их понять можно. Как там у Высоцкого было? «У них денег куры не клюют, а у людей на водку не хватает». И то, даже из них треть — за…

Евгений Сатановский


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