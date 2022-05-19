Конгресс Соединённых Штатов Америки провёл первые за 50 лет слушания по НЛО с участием руководства американских разведывательных служб, которые в кои-то веки должны за выделяемые им по этой части, более чем солидные бюджеты отчитаться. Не беря на себя смелость предположить, какова была повестка слушаний и не зная, просмотрели ли американские конгрессмены перед ними только «Звёздные войны», или ещё и «Стар трек», «Звёздный десант», «Отроки во вселенной», «Обитаемый остров» Бондарчука и другие наглядные пособия по инопланетянам, НЛО и прочим близким к теме слушаний материям, попробуем угадать, каковы были наиболее насущные темы, затронутые американскими разведчиками и какие вопросы больше всего волновали американских конгрессменов, принявших личное участие в помянутых толковищах…

К примеру, не могли же они не уделить внимание тому, как сказывается военная операция России на Украине на плотности летающих тарелок в Восточном полушарии. Сколько их сбили ВКС России, если они выступали на украинской стороне и были ли отмечены на поле боя НЛО, поддерживавшие российских военных и силы ДНР/ЛНР? Каковы достоверно известные американской разведке личные связи Владимира Путина с инопланетянами и с какими именно? Как влияет на лётные качества НЛО регулярное, либо разовое употребление их экипажами в пищу сала, горилки, кровяной колбасы, борща с пампушками и поляницы? И чем они всё-таки предпочитают заправляться: газом, нефтью или армянским коньяком? Какие девушки имеют наибольший успех среди инопланетян: русские, украинские или американские? И, кстати, какой они вообще ориентации?

Предпочитают ли экипажи НЛО республиканцев или демократов? Есть ли среди них китайцы? А негры или евреи? И, всё-таки, какова роль и личная ответственность Путина за вторжение на Землю космических пришельцев и не является ли их появление сигналом к восстановлению Советского Союза? Поддерживают ли инопланетяне контакты с Северной Кореей, Венесуэлой, Кубой или Ираном? Были ли отмечены НЛО в Турции и как это связано с Эрдоганом? Опасны ли летающие тарелки для НАТО и не является ли прискорбное пограничное состояние президента Байдена, явно находящегося вне этого мира, следствием того, что инопланетяне похитили его разум? И, кстати, как им Трамп? Надо же Конгрессу США понять, к чему готовиться на следующих выборах. А то выберут в качестве президента очередного мастера Йоду с зелёными пушистыми ушами и привычкой странно строить фразы, и будут всей страной прыгать с тумбы на тумбу…