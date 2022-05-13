Макарошки для британского среднего класса

Британское начальство продолжает радовать дебильную популяцию, выбравшую этих моральных уродов на последних парламентских выборах, своей феерической гнусностью. Один из членов парламента от консервативной партии в ответ на требование срочного пересмотра бюджета в связи с тем, что экономика наша уже захлебывается в туалете типа сортир, стоимость жизни выросла до послевоенного уровня, инфляция скачет так, что никакому среднеклассному кошельку за ней не угнаться, а стоимость бензина и дизеля опять неудержимо полезла вверх, выдал такой перл, что у меня, уже давно привыкшей к идиотическому абсурду и бреду, в котором мы живем, буквально отвисла челюсть. Буквально, не фигуративно, отвисла, да так, что подтягивать ее пришлось с последующим зубовным клацанием.

Этот мудак, член парламента, явно не бедный человек (там бедных просто нет), заявил, что несмотря на все провалы в экономике и прочую стагфляцию (а некоторые уже называют это увертюрой к рецессии, которая накроет Британию в 2022-2024 годах), наша богоспаемая страна не нуждается в продуктовых банках (это такие благотворительные банки для бедных, где они, после унизительных проверок и согласований, могут бесплатно получать еду, многие работающие семьи к их помощи прибегают в последнее время на регулярной основе, ибо вопрос стоит так — либо ты кушаешь и кормишь своих детей, либо ты обогреваешь жилище и заправляешь машину)… Оказывается, наше население просто не умеет правильно готовить пищу. Согласно этому мудаку, в его округе работает такая школа для взрослых, в которой вас могут научить приготовить полноценный обед за всего лишь какие-то 33 пенса… на всю семью… 33 пенса, Карл! полноценный обед, Карл! Я прямо обалдела, прочитав это… Особенно с учетом того факта, что мы вчера делали недельные продуктовые закупки и буханка хлеба, причем не свежеиспеченного из пекарни, а долгоживущего, стоит один фунт пятнадцать пенсов… одна буханка, не самого дорого и здорового хлеба…

Вот такие макарошки, товарищи, для британского среднего класса. Кто-нибудь еще мечтает сюда эмигрировать? Если вы не Фридман и не Авен, лучше не надо… да даже если вы Фридман и Авен, тоже не стоит — деньги отберут, штаны спустят и отправят по судам бегать, глотая пыль… как Путин и предупреждал…

Никакой помощи своим, уже скоро начнущим серьезно голодать, гражданам нет и не будет, и в то же время, у нашего правительства есть деньги для оказания военной помощи Галушкину Каганату. И что характерно, наша дрессированная публика молчит, как рыба об лед — ни протестов, ни демонстраций, ни забастовок. Более рабской психологии, чем у англичан, сохранивших классовое общество, я не видела ни у одного народа…

Кстати, во время хохляцкой авантюры с островом Змеиный, Гардиан радостно отрапортовал, что доблестным украинским воякам удалось потопить российский военный корабль… еще один… и это — огромный удар по предстижу России. Потом эта новость тихонько куда-то исчезла… интересно, куда… наверное, туда же, куда исчезли все новости о том, какое сокрушительное фиаско потерпели хохлы на этом острове вместе со своими британскими и американскими военными советниками… Go figure, как говорится…