В Египте задержали… британского робота художника по подозрению в шпионаже

Если точнее, то художницу. Но об этом сложновато говорить, когда речь о роботе. И стоит, пожалуй, опереться на хронологию, иначе вообще голова кругом от таких новостей.

Итак, в 2019 британцы создали женоподобного робота, отдаленно напоминающего полезных пермских промоботов. Назвали полимерную даму в честь программистки — Ай-Ду, стали нагнетать вокруг шумиху, объявили художницей и приготовились продавать ее картины подороже.

Осенью «художница» отправилась в Египет на выставку современного искусства на фоне пирамид Гизы «Вечность — это сейчас». Однако добраться туда ей не удалось — суровые египетские силовики робота арестовали по подозрению в шпионаже. Возможно, Ай-Ду спросили, шпионит ли она, а робот в ответ представилась. Ну, или дело в ее «глазах», куда Ми-6, пардон, независимые энтузиасты — вставили модем и камеры.

Так или иначе, Ай-Ду продержали в застенках десять дней и отпустили только 20 октября, когда стало понятно, что для пиара этого хватит.

«Ты когда-нибудь сомневалась в собственной реальности, Ай-Ду?». Мы вот засомневались.