{ 3 февраля 2022 }

Идиотское предложение британского МИДа

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Чем чревато идиотское предложение британского МИДа конфисковать собственность живущих в Великобритании олигархов под предлогом обострения ситуации вокруг Украины, так это быстрым формированием слоя русскоязычных корсаров мирового финансового рынка — людей, которые превосходно разбираются не только в нём, но и в международной экономике как таковой, знают Запад и все тамошние ходы и выходы, находятся внутри него, как системы, и обладают такими навыками и мотивацией мстить, которую мало у кого в этом мире можно встретить. Новые Дрейки, Морганы и Флинты смогут нанести западной финансово-экономической системе такой удар, которого она отродясь не испытывала. И поделом.

Не стоит Британии шутить таким образом с людьми, которые составили себе миллиардные состояния на переломе эпох, когда Советский Союз трансформировался в то, чем его территория сегодня является. Те из них, кто выжил и устоял в междоусобных схватках времён приватизации и передела собственности последних 30 лет, обладают такой деловой и человеческой хваткой, которая западным предпринимателям и политикам и не снилась. Они умеют работать по правилам и без правил, используя любые возможности, которые им предоставлены судьбой или создавая их на пустом месте, кроя и перекраивая мир под себя. Конфисковать у них собственность и деньги? Ну, пускай англичане попытаются сделать это на практике.

Называется: пугать русского ежа голой британской з-дницей. Очень остроумно. При этом вспоминается опыт самой Британии, когда она с Испанской империей бодалась. Так ей флибустьеры в этом помогли… И ведь их тоже в основном сама Испания и наплодила со своей борьбой против евреев, мавров и еретиков. Ну, теперь коллективный Запад во главе с Америкой и англичанами, с русскими борется и собирается невесть как Путина построить. При этом, по тупости своей, обеспечивая ему максимальную поддержку населения страны, а теперь ещё и потенциальных союзников в лице всего того бизнеса, который до сих пор старался дистанцироваться от российского государства, держа деньги за пределами отечественной юрисдикции. Чертовски интересно будет взглянуть на результаты этого процесса!

Евгений Сатановский


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