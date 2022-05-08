Есть такая международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Утверждается, что независимая, честная и объективная. Следит за состоянием свободы слова во всех странах мира. Следит крайне пристально и ежегодно выпускает рейтинги

Рейтинг этого года вышел совсем недавно, на днях. «Репортеры без границ» в очередной раз проделали колоссальную работу, проанализировав тысячи средств массовой информации из различных стран и установив, кто же свободу слова соблюдает, а кто самым подлым образом закрывает журналистам рты. И этот рейтинг удивительный! Скажу прямо — если бы у свободы слова была могила — его смело можно было бы поместить на надгробный памятник в виде эпитафии. И конечно о честности и объективности всех этих безграничных репортеров теперь можно говорить только со смехом. Уж извините.

Дело в том, что в первую десятку этого рейтинга попали Литва и Эстония, а Латвия оказалась на двадцать втором месте, что тоже очень неплохо. По крайней мере Латвия по свободе слова опередила такие страны, как Бельгия, Великобритания, Нидерланды и многие другие. Оказывается, в Латвии, Литве и Эстонии — пресса абсолютна свободна, а люди имеют доступ к абсолютно любой информации из самых разных источников. Вот просто праздник какой-то!

А что же на самом деле? Да то, что любая альтернативная точка зрения во всех этих странах просто выключена. Наглухо. Против «политики партии и правительства» нельзя говорить в латвийских, литовских и эстонских изданиях, но и этого мало — под запретом все российские СМИ. Под запретом жесточайшим — они заблокированы в интернете. А в Латвии за просмотр российских каналов грозит штраф до семи сотен евро. В принципе — немного, как два с половиной раза заплатить за отопление по новым ценам…

Голос Мордора